În ultimul deceniu, aproape toate produsele de consum, de la telefoane și electrocasnice până la servicii de divertisment, s-au scumpit vizibil în monede tradiționale. Însă atunci când prețurile sunt exprimate în uncii de aur, trendul se inversează: valoarea reală a acestor bunuri scade.

Un exemplu clar este noul iPhone Max 17 (1 TB), care în 2025 costă echivalentul a doar 0,46 uncii troy de aur. În 2022, același model ar fi valorat 0,87 uncii, în 2023 – 0,78 uncii, iar în 2024 – 0,64 uncii. Practic, valoarea sa reală s-a înjumătățit în doar trei ani.

O tendință similară se observă și în alte domenii. La festivalul Oktoberfest din München, o uncie de aur permite acum cumpărarea a 186 de litri de bere, față de 99 de litri în 2015 și doar 56 de litri în 2005. Asta înseamnă că, într-un singur an, un investitor în aur poate cumpăra cu 26% mai multă bere decât în 2024.

Victor Dima, managerul Departamentului de Trezorerie Tavex România, a explicat că persoanele care economisesc în aur sunt mai puțin afectate de inflație.

„Pentru cei care economisesc în aur, inflația practic nu există, dimpotrivă, bunurile devin mai accesibile. Aceasta este puterea banilor reali: ei păstrează valoarea muncii și a economiilor, indiferent de fluctuațiile valutare,” explică Victor Dima.

Dolarul american și euro și-au pierdut peste 20% din valoarea reală din 2020 încoace, ca urmare a inflației ridicate, a politicilor monetare relaxate și a încetinirii economice. În contrast, aurul a atins în octombrie un nou record, depășind 4.300 de dolari pe uncie troy.

Deși pare un nivel istoric ridicat, valoarea reală a aurului rămâne stabilă, ceea ce îl transformă într-o formă de economisire preferată de investitori.

Potrivit World Gold Council, băncile centrale au adăugat în august 15 tone de aur în rezervele lor, continuând o tendință puternică de achiziții. Printre principalii cumpărători se află Polonia, Republica Cehă, China și Turcia. Mai multe state europene și asiatice au anunțat intenția de a majora ponderea aurului în rezervele naționale.

Victor Dima estimează că prețul aurului va continua să crească.

„Într-o lume în care toate monedele își pierd puterea de cumpărare, aurul rămâne măsura universală a bogăției. Nu oferă dobândă, dar își păstrează puterea de cumpărare, iar aceasta este cea mai solidă formă de protecție pe care un investitor o poate avea. Potrivit Goldman Sachs, până la sfârșitul anului viitor, prețul aurului va ajunge la 4.900 USD. Prognoza noastră este de peste 5.000 USD până la sfârșitul deceniului, deși, în acest moment, pare o estimare conservatoare,” mai spune Victor Dima.

Tendința se reflectă și pe piața locală. Tot mai mulți români aleg să investească în aur fizic – lingouri și monede – considerându-l o protecție reală împotriva inflației, a instabilității valutare și a riscurilor geopolitice.