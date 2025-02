Taxe auto în Marea Britanie. Vehicle Excise Duty – VED, cunoscută în mod obișnuit ca taxă auto sau taxă rutieră, este o taxă obligatorie care variază în funcție de factori precum tipul vehiculului, emisiile și prețul mașinii.

De la 1 aprilie 2025, vehiculele electrice (EV) nu vor mai beneficia de scutirea de taxe, mașinile pe benzină și diesel se vor confrunta cu costuri crescute, iar proprietarii de mașini de lux vor fi supuși unor taxe suplimentare. Aceste măsuri urmăresc să creeze un sistem de impozitare mai echilibrat, pe măsură ce Regatul Unit trece la un transport mai curat, scrie upexciseportal.

Cine vor fi cei mai afectați de noile taxe

Vehiculele electrice nu vor mai fi scutite de taxe, mașinile pe benzină și diesel se vor confrunta cu taxe mai mari, iar proprietarii de mașini de lux vor trebui să achite taxe anuale suplimentare.

Vehiculele electrice nu mai sunt scutite de taxe

Anterior, vehiculele electrice erau scutite complet de taxa rutieră, pentru a stimula transportul durabil. Cu toate acestea, începând cu 1 aprilie 2025, vehiculele electrice vor fi supuse tarifelor standard VED:

Vehicule electrice noi (înregistrate la sau după 1 aprilie 2025):

Taxa pentru primul an: 10 lire sterline

Tarif anual standard: 195 lire sterline

VE-uri existente (înregistrate între 1 martie 2001 – 31 martie 2017):

VED anual: 20 lire sterline

Taxe mai mari pentru vehiculele pe benzină și diesel

Proprietarii de mașini pe benzină și diesel, în special vehicule cu emisii mari, vor vedea o creștere semnificativă a cotelor de impozitare.

Vehiculele care emit peste 255 g/km CO₂ vor crește VED în primul an de la 2.745 lire sterline la 5.490 lire sterline.

Tarif standard după primul an: 195 lire sterline pe an pentru toate mașinile pe benzină și diesel.

Sfârșitul reducerilor pentru vehicule hibride

Vehiculele hibride și cu combustibil alternativ (AFV) nu vor mai beneficia de o reducere de 10 lire sterline. Aceste mașini vor fi acum impozitate la fel ca vehiculele pe benzină și diesel.

Taxa pentru mașini de lux pentru vehicule de peste 40.000 lire sterline

Dacă o mașină are un preț de piață de peste 40.000 de lire sterline, proprietarul va trebui să plătească în plus 425 de lire sterline pe an, timp de cinci ani. Acest lucru este valabil atât pentru vehiculele tradiționale, cât și pentru cele electrice.

Decizia Regatului Unit de a impozita vehiculele electrice nu este singular. Și alte țări implementează politici similare:

Germania: Vehiculele electrice sunt scutite de taxa rutieră până în anul 2030.

Franța: Oferă stimulente pentru cumpărătorii de vehicule electrice, dar taxează foarte mult vehiculele cu emisii mari.

Statele Unite: Impozitarea vehiculelor electrice variază în funcție de stat, unele state impun taxe suplimentare pentru a compensa veniturile pierdute din impozitul pe combustibil.