UE ar putea pune restricții refugiaților ucraineni. Bărbații de vârsta recrutării ar putea pierde accesul la ajutoare și protecția temporară

Statele membre ale Uniunii Europene discută viitorul mecanismului de protecție temporară acordat refugiaților ucraineni. Una dintre variantele aflate pe masă ar putea afecta direct bărbații eligibili pentru mobilizare.

Potrivit unui document intern al Consiliului UE, unele capitale europene analizează posibilitatea ca viitoarele prelungiri ale schemei să nu mai fie accesibile anumitor categorii de cetățeni ucraineni.

Directiva privind protecția temporară a fost activată după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, și le permite cetățenilor ucraineni să locuiască și să lucreze în statele membre fără a trece prin procedurile clasice de azil.

Schema este valabilă în prezent până în martie 2027, după ce a fost prelungită anul trecut.

Conform documentului analizat de Euractiv, una dintre opțiunile discutate este extinderea protecției temporare, dar cu restrângerea categoriilor eligibile. Printre variante se află excluderea bărbaților aflați la vârsta recrutării militare sau a persoanelor care nu au părăsit legal teritoriul Ucrainei.

Potrivit informațiilor prezentate, eventualele limitări nu ar afecta persoanele care beneficiază deja de statutul de protecție temporară, ci doar noii solicitanți care ar depune cereri după modificarea regulilor.

Documentul arată că mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că o proporție tot mai mare dintre noii sosiți în Uniunea Europeană este reprezentată de bărbați aflați la vârsta recrutării.

Unele guverne consideră că actualul cadru ar trebui ajustat și în interesul Ucrainei, pentru a sprijini atât efortul de război împotriva Rusiei, cât și reconstrucția țării pe termen lung.

Ucraina se confruntă de mai mult timp cu dificultăți legate de mobilizarea personalului militar. În 2024, autoritățile de la Kiev au redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani și au adoptat măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea recrutării și a evidenței militare.

Viitorul directivei va fi discutat în această săptămână de miniștrii responsabili cu migrația și afacerile interne din statele membre, în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Participanții sunt așteptați să ofere orientări politice privind pașii următori, însă orice modificare sau nouă prelungire a mecanismului ar trebui propusă oficial de Comisia Europeană.

Până în prezent, Comisia nu a anunțat dacă va propune o nouă extindere a sistemului după martie 2027. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat pentru Euractiv că discuțiile cu statele membre continuă.

Datele oficiale arată că, în martie 2026, aproximativ 4,33 milioane de cetățeni ucraineni beneficiau de protecție temporară în Uniunea Europeană. Cele mai multe persoane se aflau în Germania, cu aproximativ 1,27 milioane de beneficiari, urmată de Polonia, cu peste 961.000, și de Cehia, cu aproape 380.000.

Din totalul beneficiarilor, 43,3% sunt femei, 30,1% copii, iar 26,6% sunt bărbați adulți.

Discuțiile privind viitorul mecanismului au început încă din acest an, iar mai multe state membre au analizat deja posibilitatea unei noi prelungiri, care ar împinge schema de protecție temporară într-un al șaselea an de funcționare.

În paralel, Comisia Europeană a recomandat statelor membre să pregătească treptat tranziția către forme mai stabile de ședere pentru refugiații ucraineni, însă implementarea acestor recomandări diferă semnificativ de la o țară la alta.

Deocamdată nu a fost luată nicio decizie finală, iar discuțiile dintre instituțiile europene și guvernele naționale continuă.