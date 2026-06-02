BNR a pierdut 785 de milioane de euro din rezervele valutare în luna mai. Rezerva de aur a României rămâne la 103,6 tone

Rezervele valutare ale BNR au scăzut în luna mai 2026 cu 785 de milioane de euro, potrivit datelor publicate marți de banca centrală. La finalul lunii, nivelul acestora a ajuns la 64,051 miliarde de euro, comparativ cu 64,836 miliarde de euro în aprilie. În același timp, rezerva de aur a României s-a menținut la 103,6 tone, iar valoarea acesteia a urcat la aproape 13 miliarde de euro. Datele arată și o diminuare a rezervelor internaționale totale ale țării, care includ atât valutele, cât și aurul monetar.

BNR a anunțat că rezervele valutare ale României s-au redus în luna mai cu 785 de milioane de euro, coborând la 64,051 miliarde de euro la 31 mai 2026, de la 64,836 miliarde de euro la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit datelor publicate de banca centrală, în cursul lunii au fost înregistrate intrări în valoare totală de 2,253 miliarde de euro. Acestea au provenit din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la Banca Națională a României, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, precum și din alimentarea contului Comisiei Europene și din alte operațiuni specifice.

În același interval, ieșirile au totalizat 3,038 miliarde de euro. Aceste sume au fost generate de modificarea rezervelor minime obligatorii în valută ale băncilor comerciale, de plățile aferente datoriei publice externe și de alte operațiuni financiare.

O componentă importantă a acestor ieșiri a fost reprezentată de plata ratelor și dobânzilor aferente datoriei publice denominate în valută, care s-a ridicat la aproximativ 1,417 miliarde de euro.

Pe lângă rezervele valutare, BNR a prezentat și situația rezervei de aur a României, care a rămas neschimbată în luna mai.

Nivelul stocului de aur s-a menținut la 103,6 tone, aceeași cantitate raportată și în lunile precedente. Cu toate acestea, evoluția cotațiilor internaționale ale metalului prețios a influențat valoarea de piață a rezervei.

În aceste condiții, valoarea rezervei de aur a fost estimată la 12,991 miliarde de euro la finalul lunii mai 2026. Creșterea valorii aurului contribuie în continuare la consolidarea rezervelor internaționale ale României, în contextul fluctuațiilor de pe piețele financiare globale.

Datele publicate de banca centrală arată că aurul rămâne una dintre componentele importante ale activelor externe administrate de statul român.

Datele centralizate de BNR indică și o reducere a rezervelor internaționale totale ale României, calculate prin însumarea rezervelor valutare și a rezervei de aur.

La 31 mai 2026, rezervele internaționale au fost evaluate la 77,042 miliarde de euro, comparativ cu 78,007 miliarde de euro la 30 aprilie 2026. Diferența reflectă atât diminuarea rezervelor valutare, cât și evoluția componentelor care alcătuiesc activele externe ale țării.

Pentru perioada următoare, banca centrală a precizat că plățile scadente în luna iunie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, se ridică la aproximativ 178 milioane de euro.

Aceste obligații financiare reprezintă una dintre componentele care influențează evoluția rezervelor valutare administrate de Banca Națională a României și nivelul lichidităților externe ale statului.