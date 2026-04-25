Autoritățile europene au decis să actualizeze cadrul legislativ privind deplasarea animalelor de companie, într-un context în care mobilitatea acestora a crescut considerabil în ultimii ani. Deși cerințele de bază rămân în mare parte aceleași, noul regulament aduce clarificări importante și întărește controalele aplicate la nivelul statelor membre.

Astfel, pentru călătoriile în interiorul Uniunii, animalele trebuie să fie în continuare identificate prin microcip, să dețină un pașaport european valabil și să aibă vaccinul antirabic la zi. Aceste reguli nu sunt noi, însă autoritățile consideră că este necesară o aplicare mai strictă și mai uniformă la nivelul întregului spațiu comunitar.

Una dintre principalele mize ale noilor reglementări este combaterea traficului ilegal de animale, fenomen care a luat amploare în ultimii ani, în special pe fondul cererii crescute pentru animale de companie în anumite state.

Regulamentul Regulamentul 2026/131 introduce prevederi mai clare privind verificarea identității animalelor și a documentelor care le însoțesc. Autoritățile vor putea controla mai riguros concordanța dintre animal și actele prezentate, reducând astfel riscul de falsificare sau utilizare abuzivă a documentelor.

În plus, sunt detaliate informațiile care trebuie să apară în documentele de identificare, inclusiv codul țării de origine, ceea ce va facilita trasabilitatea animalelor și va permite autorităților să urmărească mai ușor traseul acestora.

Noile norme stabilesc mai clar și limitele privind transportul animalelor de companie. Astfel, este permisă deplasarea a cel mult cinci animale într-un singur vehicul, măsură menită să distingă între transportul în scop personal și cel cu caracter comercial.

De asemenea, regulamentul explică în detaliu condițiile în care animalele pot tranzita Uniunea Europeană dintr-o țară terță către alta. Aceste clarificări sunt esențiale în contextul în care Europa este frecvent utilizată ca zonă de tranzit pentru transportul internațional de animale.

O altă noutate importantă este introducerea unor proceduri detaliate pentru cazurile în care unui animal i se refuză intrarea într-un stat din afara Uniunii Europene și trebuie returnat.

Aceste reguli stabilesc responsabilitățile autorităților și ale proprietarilor, astfel încât animalele să fie protejate și să nu fie expuse unor riscuri suplimentare în timpul transportului sau al procesului de returnare.

Deși o parte dintre noile prevederi intră în vigoare imediat, Comisia Europeană a precizat că unele schimbări vor fi implementate treptat, pentru a permite adaptarea autorităților și a proprietarilor de animale.

Noile certificate sanitare vor deveni obligatorii începând cu 1 octombrie 2026, în timp ce cerințele actualizate privind identificarea și noile pașapoarte pentru animale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028.

Noile măsuri sunt menite să ofere un echilibru între libertatea de circulație a animalelor de companie și necesitatea de a proteja sănătatea publică și bunăstarea animalelor.

Pe de o parte, proprietarii nu vor resimți schimbări majore în ceea ce privește documentele necesare pentru călătorie. Pe de altă parte, controalele mai stricte și cerințele suplimentare de identificare vor face mai dificilă desfășurarea activităților ilegale.

În același timp, autoritățile europene mizează pe faptul că aceste reguli vor contribui la reducerea răspândirii bolilor transmisibile între animale și, implicit, la creșterea siguranței în întregul spațiu comunitar.