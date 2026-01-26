Datele incluse în analiza realizată de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai arată că Dacia Sandero a fost cel mai vândut model din Europa, iar Dacia Duster și-a recâștigat locul între cele mai populare zece autoturisme de pe continent.

„Conform datelor finale, în 2024, în Europa au fost vândute aproximativ 268.000 de unităţi Dacia Sandero, iar un alt model al mărcii, Dacia Duster, a revenit în top 10 al celor mai vândute modele, ocupând locul nouă, cu circa 175.000 de unităţi livrate, după ce a mai ocupat acelaşi loc în 2022.

Cele mai recente date disponibile pentru 2025, aferente perioadei ianuarie-noiembrie, arată că Sandero îşi menţine poziţia de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne, de asemenea, în top 10. Ca urmare a obţinerii acestor performanţe, Dacia a depăşit pragul de 10 milioane de vehicule vândute la nivel global de la lansarea primului Logan, în anul 2004”, se menționează în analiza de specialitate.

Prima generație Dacia Sandero a fost lansată în anul 2008, iar modelul comercializat în prezent aparține celei de-a treia generații, fiind încadrat în segmentul B al autoturismelor de clasă mică.

Evoluția calității, în special începând cu a doua generație, a contribuit decisiv la creșterea popularității pe piețele externe, Sandero intrând în 2019 în top 10 al celor mai vândute automobile din Europa, pe locul șapte.

„Chiar dacă în România popularitatea mărcii Dacia a fost mereu ridicată, datorită raportului favorabil preţ-calitate şi nivelului tehnic adecvat, marca a reuşit între timp să-şi consolideze o poziţie puternică şi pe piaţa europeană, câştigând încrederea unui public larg”, susține prorectorul UBB Cluj-Napoca și coordonatorul echipei RoEM-UBB FSEGA, Levente Szasz.

Potrivit specialiștilor, unul dintre principalele avantaje competitive ale mărcii Dacia rămâne prețul accesibil, într-un context european marcat de scumpirea accentuată a autoturismelor.

„Cea de-a treia generaţie a continuat această evoluţie, păstrând totodată unul dintre cele mai importante avantaje competitive: preţul accesibil. Acest aspect a devenit tot mai relevant în ultimii ani, în condiţiile în care, în ultimii cinci ani, preţul mediu al autoturismelor din segmentul B a crescut cu aproape 22% în Europa.

Ca urmare, criteriul preţului a devenit tot mai important în deciziile de cumpărare. Această tendinţă este confirmată şi de faptul că pe locul al doilea în clasamentul european al vânzărilor se află tot un model de clasă mică, Renault Clio. Deşi acesta este de mult timp un model popular, până în 2021 clasamentul era dominat în mod tradiţional de Volkswagen Golf”, explică Otto Csiki, cercetător în cadrul echipei RoEM-UBB FSEGA.

Analiza arată că industria auto are un impact major asupra economiei naționale. Dacia și Ford generează împreună aproximativ 9% din exporturile anuale ale României, sectorul auto fiind considerat un pilon strategic.

Din punct de vedere financiar, constructorul auto se află pe locul al doilea în topul celor mai mari companii din România, cu o cifră de afaceri de peste 5,5 miliarde de euro în 2024, fiind depășit doar de OMV Petrom. Compania are aproximativ 11.000 de angajați, ocupând locul șapte la nivel național după acest criteriu.

„Cererea ridicată din Europa pentru modelele Dacia se reflectă direct şi în volumul exporturilor României. Conform celor mai recente date, aproximativ 9% din valoarea totală a exporturilor ţării provine din exportul de autoturisme (Dacia şi Ford împreună). Sectorul auto reprezintă astfel un pilon strategic al economiei româneşti, la care Dacia contribuie în mod semnificativ.

Deşi majoritatea modelelor Sandero sunt produse în uzina din Maroc, aproximativ două treimi din producţia Duster sunt asamblate la Mioveni. În acest context, prezenţa constantă din ultima perioadă a modelului Duster în top 10 reprezintă o veste deosebit de bună pentru producţia auto din România”, a subliniat specialistul.

Despre Romanian Economic Monitor

Romanian Economic Monitor este un proiect de cercetare al FSEGA – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin care șase cercetători ai universității publică periodic date economice sub forma unor infografice interactive, oferind o imagine actualizată și detaliată asupra evoluțiilor economiei românești.