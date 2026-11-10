Paul McCartney a devenit miliardar! Fostul membru al „The Beatles” a ajuns pe locul trei în topul celor mai bogați muzicieni

Paul McCartney intră într-un club exclusivist al miliardarilor, la 84 de ani. Fostul membru al „The Beatles” continuă să lanseze muzică, obține o nominalizare importantă și se pregătește pentru un nou capitol legat de istoria trupei!

Paul McCartney a devenit miliardar, cu o avere estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Fostul membru al trupei „The Beatles” ocupă astfel locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni din lume, după Jay-Z, cu 2,8 miliarde de dolari, și Taylor Swift, cu 2 miliarde de dolari.

La vârsta de 84 de ani, McCartney a intrat într-un grup restrâns de artiști cu averi de peste un miliard de dolari. Potrivit Forbes, principalele surse ale veniturilor sale sunt catalogul muzical, drepturile de autor, turneele și colecția de artă, dar și investițiile realizate de-a lungul timpului.

O contribuție importantă la averea artistului o are MPL Communications, compania de editare muzicală pe care a înființat-o în 1969. Aceasta administrează atât catalogul propriu al lui McCartney, cât și drepturile de autor ale altor artiști. Printre achizițiile care au contribuit la dezvoltarea portofoliului se numără cataloage muzicale ale unor interpreți precum Buddy Holly, partituri pentru musicaluri de pe Broadway și drepturile asupra unor cântece cunoscute, inclusiv „Baby, It’s Cold Outside” și „Blue Christmas”.

Veniturile fostului membru „The Beatles” provin și din activitatea companiei Apple Corps, holdingul înființat de membrii trupei. McCartney deține o cotă de 25% din câștigurile acesteia, generate anual prin streaming, vânzarea discurilor de vinil și comercializarea produselor promoționale. Forbes estimează că valoarea acestei surse de venit depășește 150 de milioane de dolari pentru fiecare dintre cei patru membri ai formației sau pentru moștenitorii lor.

Artistul continuă să fie activ în industria muzicală. În acest an, McCartney a lansat cel de-al 20-lea album solo, intitulat „The Boys of Dungeon Lane”.

În recenzia publicată de Euronews Culture pentru albumul „The Boys of Dungeon Lane”, criticii au apreciat modul în care Paul McCartney își explorează trecutul și își rememorează experiențele de viață, fără a cădea în sentimentalism excesiv. Deși albumul nu reprezintă neapărat o capodoperă a ultimei etape din cariera sa, artistul reușește să transmită emoția amintirilor și să reflecteze asupra propriului parcurs.

În acest an, McCartney a primit prima nominalizare la premiul Mercury pentru acest album. Totodată, a fost anunțat că în 2028 va fi inaugurată la Liverpool o experiență imersivă de amploare dedicată fanilor trupei „The Beatles”. Proiectul este conceput ca o atracție turistică majoră, care ar putea rivaliza cu Graceland și Dollywood.