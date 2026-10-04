Noi vești despre Bruce Willis. Soția sa, Emma Heming Willis, rupe tăcerea despre viața actorului

Diagnosticul primit de Bruce Willis a schimbat profund viața familiei sale, dar și direcția în care soția actorului, Emma Heming Willis, a ales să își concentreze activitatea publică. Aceasta spune că experiența prin care trece familia a determinat-o să se implice în susținerea persoanelor diagnosticate cu demență frontotemporală (FTD) și a celor care le îngrijesc.

Cu ocazia Săptămânii Mondiale de Conștientizare a FTD, Emma a publicat un mesaj despre Bruce Willis și despre felul în care boala actorului a devenit motivația principală pentru implicarea sa în această cauză.

Emma Heming Willis spune că nu putea marca această perioadă dedicată informării despre FTD fără să vorbească despre soțul său.

„Nu pot trece prin Săptămâna Mondială de Conștientizare a FTD fără să vorbesc despre Bruce”, a transmis Emma.

Experiența familiei a determinat-o să vorbească tot mai des despre problemele cu care se confruntă atât pacienții, cât și oamenii care îi îngrijesc.

„El este forța motrice din spatele activității mele”, a scris Emma.

Soția actorului spune că vrea ca experiența prin care trece Bruce să contribuie la o mai bună înțelegere a bolii și la creșterea vizibilității familiilor aflate în situații similare.

„Nu voi lăsa ca diagnosticul lui să fie în zadar”, a transmis ea.

Pentru Emma, schimbările produse în viața actorului nu înseamnă că influența acestuia s-a încheiat. Ea consideră că Bruce Willis continuă să aibă un impact inclusiv prin atenția pe care situația sa a adus-o asupra demenței frontotemporale.

„În acest nou capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și construiască moștenirea”, a scris ea.

Familia actorului a făcut public în 2023 diagnosticul de demență frontotemporală. Anterior, apropiații anunțaseră că Bruce Willis se confrunta cu afazie, iar actorul se retrăsese din carieră.

Demența frontotemporală cuprinde mai multe afecțiuni care afectează în special regiunile frontală și temporală ale creierului. Boala poate produce schimbări în comportament și personalitate, dar și dificultăți legate de limbaj și funcțiile motorii.

După diagnosticul soțului său, Emma Heming Willis și-a intensificat activitatea de informare privind FTD și situația persoanelor care îngrijesc pacienți cu demență.

În luna martie, aceasta a lansat Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support. Inițiativa este orientată către cercetarea demenței frontotemporale și sprijinirea îngrijitorilor.

„Această călătorie mi-a deschis ochii asupra realității cu care se confruntă atât de multe familii atunci când o persoană dragă trăiește cu demență frontotemporală”, a spus ea.

Emma a insistat în repetate rânduri și asupra presiunii la care sunt supuși cei care îngrijesc o persoană bolnavă și asupra necesității ca aceștia să aibă grijă inclusiv de propria sănătate.

În luna mai, soția actorului a oferit câteva informații despre viața familiei în timpul unei apariții la emisiunea „TODAY”.

„Suntem bine. Soțul meu este susținut și iubit și facem tot ce putem în aceste circumstanțe”, a spus ea.

Emma Heming și Bruce Willis sunt căsătoriți din 2009 și au împreună două fiice, Mabel și Evelyn.

Bruce Willis mai are trei fiice, Rumer, Scout și Tallulah, din căsnicia cu Demi Moore. Familia actorului a rămas implicată în îngrijirea acestuia după diagnosticul de demență frontotemporală.