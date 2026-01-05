Impozitul pe locuință a intrat deja în atenția publică odată cu trimiterea primelor notificări pentru anul 2026, iar economistul Radu Georgescu semnalează că datele primite nu sunt ușor de înțeles. Acesta precizează că a primit documentul oficial fără a putea identifica clar formula de calcul aplicată.

„Ieri am primit notificarea privind impozitul pe locuință pentru 2026

Eu nu înțeleg cum au calculat acest impozit

Informațiile despre impozitul pe locuință se bat cap în cap

Explic de ce”, a scris Georgescu pe Facebook.

În analiza sa, economistul arată că problema nu este doar nivelul sumei finale, ci lipsa de coerență între informațiile comunicate public și cele regăsite în documentele oficiale. El subliniază că diferențele dintre declarațiile autorităților și prevederile legale creează confuzie pentru proprietari.

Această situație este relevantă pentru un număr mare de contribuabili, deoarece impozitul pe locuință este o obligație anuală generalizată, iar modificările aplicate pentru 2026 au efecte directe asupra bugetelor personale, în special în marile orașe.

În analiza sa, Radu Georgescu reia cronologic mesajele transmise de Guvern înainte de adoptarea noilor reguli. Potrivit acestuia, în urmă cu câteva săptămâni, autoritățile au vorbit despre o majorare semnificativă, dar limitată procentual.

„Acum 3 săptămâni cei din Guvern au spus că impozitul pe locuință va crește cu 70%

Săptămâna trecută s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 239/2025

Această lege explică modul de calcul al impozitului pe locuință pentru 2026”, a explicat el.

Economistul atrage atenția că, odată cu publicarea legii, au devenit vizibile detalii tehnice care schimbă substanțial perspectiva asupra creșterii. El arată că actul normativ introduce o valoare standard de impozitare mult mai mare decât cea aplicată anterior.

„Surpriză!

Valoarea standard de impozitare pentru un metru pătrat crește de la 1.000 lei la 2.677 lei

Deci o creștere de 168%!”.

Această modificare reprezintă baza de calcul pentru impozitul pe locuință, iar creșterea semnificativă a valorii standard ridică întrebări privind impactul real asupra sumelor finale datorate de proprietari.

În continuarea explicațiilor, Radu Georgescu arată că intervalul cotelor de impozitare rămâne neschimbat, însă regulile suplimentare introduse de lege complică interpretarea finală.

„Intervalul cotelor de impozitare se menține între 0,08% – 0,2%

Se menționează cota de impozitare pe 2026 nu poate să fie mai mică decât cea din 2025”, mai spune economistul.

Pe baza acestor prevederi, economistul concluzionează că, din punct de vedere strict fiscal, majorarea minimă ar trebui să reflecte integral creșterea valorii standard.

„Deci conform Codului Fiscal creșterea minimă a impozitului ar trebui să fie 168% !”

Totuși, realitatea din notificările primite de contribuabili pare să indice un alt rezultat. Georgescu menționează că suma comunicată oficial nu corespunde calculelor teoretice rezultate din lege.

„Ieri am primit noua valoare de plată

Altă surpriză!

Impozitul a crescut cu 100 % față de 2025 !”, spune acesta.

Această discrepanță între procentul de creștere anticipat și cel efectiv aplicat alimentează confuzia în jurul impozitului pe locuință.

Economistul precizează că locuiește în București, Sectorul 1, una dintre zonele cu valori ridicate ale proprietăților, ceea ce face ca impactul modificărilor să fie cu atât mai important.

„Stau în București, Sectorul 1

Întrebare de 100 de puncte

A înțeles cineva în România cum au calculat aceste impozite pentru 2026?”, întreabă Georgescu.

El subliniază că problema nu este una izolată și invită publicul să compare experiențele personale, sugerând că diferențele de calcul ar putea varia semnificativ de la o localitate la alta.