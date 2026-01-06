Adrian Negrescu explică relația dintre taxe, servicii publice și bugetul statului
Discuția despre taxe a revenit în atenția publică în contextul în care, în ultimele zile, au apărut îndemnuri la neplata obligațiilor fiscale în primele luni ale anului, idee criticată dur de economistul Adrian Negrescu. Acesta atrage atenția că nivelul veniturilor colectate din taxe locale este direct legat de capacitatea autorităților de a finanța infrastructura și serviciile publice de bază.
Analistul economic explică faptul că, în România, taxele pe proprietate au fost mult timp reduse în raport cu cheltuielile pe care administrațiile locale le suportă pentru drumuri, parcări, spații verzi, școli, grădinițe sau servicii de salubritate. În lipsa acestor venituri, statul ar fi constrâns să apeleze la împrumuturi suplimentare.
Într-o intervenție publică, Adrian Negrescu a subliniat consecințele directe ale unui astfel de comportament fiscal asupra economiei și asupra contribuabililor.
„Vrem servicii edilitare mai bune, trebuie să plătim. Ecuaţia este foarte simplă. Taxele pe proprietate din România erau nesemnificative raportat la cheltuielile pe care autorităţile le fac pentru construcţia de infrastructură (drumuri, parcări, parcuri, şcoli, grădiniţe, curăţenie etc.) Ideea de a boicota plata taxelor este o prostie. Dacă nu vom plăti, statul va fi nevoit să se împrumute şi mai mult, iar asta va duce la o nouă creştere de taxe”, afirmă Adrian Negrescu.
Economistul mai spune că nemulțumirile legate de cuantumul impozitelor sunt adesea disproporționate, în special în mediul urban, raportat la nivelul real al acestora.
Anul 2026, între stabilizare economică și așteptări prudente
Pe fondul discuțiilor despre taxe și fiscalitate, Adrian Negrescu a vorbit și despre perspectivele economice pentru anul 2026, pe care îl consideră mai stabil comparativ cu 2025. Analiza sa are la bază comportamentul recent al companiilor mari, dar și modul în care acestea și-au adaptat bugetele la un context mai previzibil.
Economistul susține că firmele cu impact major în economie au trecut deja prin procese de restructurare și și-au calibrat activitatea într-un mod mai prudent, anticipând un an cu mai puține schimbări bruște de natură fiscală. Un rol important îl joacă și fondurile europene, care pot influența atât mediul de afaceri, cât și nivelul de trai al populației.
În acest context, Adrian Negrescu explică faptul că o eventuală stabilitate a politicilor fiscale ar putea contribui la temperarea inflației și la îmbunătățirea condițiilor de creditare, cu efecte vizibile în a doua parte a anului.
„Marea majoritate a firmelor de impact şi-a restructurat activitatea şi şi-a bugetat anul pe o perspectivă mult mai predictibilă. Dacă nu vor mai exista surprize fiscale şi tind să cred acest lucru, dacă vom atrage cei 10 miliarde de euro din PNRR, este posibil să vedem o îmbunătăţire a condiţiilor economice inclusiv pentru populaţie – inflaţia se va tempera semnificativ din a doua parte a anului, iar scăderea dobânzii cheie/ diminuarea IRCC şi ROBOR vor determina o ieftinire a creditelor”, explică analistul economic.
În opinia sa, anul 2026 ar putea crea premisele necesare pentru o evoluție economică mai solidă în 2027, marcată de investiții străine mai consistente și de o percepție mai bună a României în rândul investitorilor.
Taxe, piață imobiliară și posibile schimbări de comportament
Discuția despre taxe se extinde, potrivit economistului, și asupra pieței imobiliare, în special în contextul noilor sisteme de evaluare a proprietăților care urmează să fie aplicate. Adrian Negrescu consideră că aceste modificări pot influența deciziile de locuire și structura orașelor mari.
Analistul economic arată că încă din momentul lansării ideii privind sistemul e-Proprietatea a anticipat o posibilă migrație a populației în interiorul orașelor, determinată de diferențele de impozitare dintre zonele centrale și periferice. Acest fenomen ar putea afecta în special persoanele cu venituri reduse sau pensionarii care locuiesc în zone cu valori imobiliare ridicate.
Întrebat dacă acest context ar putea duce la o schimbare de optică în privința deținerii unor locuințe mari, greu de susținut din punct de vedere al taxelor și impozitelor, Adrian Negrescu a explicat mecanismele care ar putea apărea pe piață.
„Îmi aduc aminte că estimam încă din momentul în care s-a lansat ideea acelui sistem e-proprietatea care va intra în vigoare începând de anul viitor, că vom asista la o migrație a populației în interiorul orașelor. Probabil mulți dintre cei care locuiesc în momentul de față în centru, în general familii de pensionari, familii cu venituri reduse, s-ar putea să-și pună o problemă legată de plata taxelor, pentru că taxele de anul viitor vor fi mult mai mari în centru față de periferii în funcție de valoarea proprietăților. Practic să-și vândă apartamentele din centru, să se mută la periferie. Acest tip de migrație probabil va deveni în realitate și în România, cum s-a întâmplat și în alte țări. Nu e o chestie unică la nivelul României.
Legat de valoarea proprietăților imobiliare în momentul de față, păi noi suntem într-o zonă de enclavizare economică. Asistăm la o migrație a populației dinspre mediul rural, dinspre orașele mici către marile orașe în căutarea unui trai mai bun, a unor salarii mai mari. Acești oameni pun presiune pe piața imobiliară și de aceea vedem, ajungem să avem astfel de prețuri. A, că multe dintre aceste prețuri sunt super umflate și nu reflectă realitatea, e altceva.
Pe de altă parte, să nu uităm că avem și niște probleme cu creditele în România. Băncile și-au limitat foarte mult în momentul de față expunerea pe creditele către populație. Adică nu mai dau mai puține credite pentru populație decât dădeam acum 2-3 ani de zile. Iar din această perspectivă, eu cred că la un moment dat va interveni o corecție a prețurilor din piață, nu neapărat la nivelul unei scăderi semnificative, ci o corecție 5-10% și poate o reașezare a prețurilor imobiliare în funcție de zone. În sfârșit vom vedea că un apartament de la periferia capitalei se costă mai puțin decât unul din centru. Și mi se pare normal să fie așa”, a răspuns Negrescu la B1 TV.
