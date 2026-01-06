Taxele și amenzile locale fără debit vor fi încasate începând cu 8 ianuarie, ceea ce include amenzi, taxe judiciare de timbru, taxe pentru cărți de identitate și alte tipuri de dări similare, potrivit informațiilor distribuite de Primăria Bistriţa pe Facebook.

În perioada 5 – 16 ianuarie 2026, nu vor putea fi eliberate certificate fiscale și nu se vor putea opera declarații fiscale, însă acestea vor putea fi depuse la registratura Direcției Economice Venituri. Persoanele care vor achita integral impozitele aferente anului în curs până la 31 martie vor beneficia de o bonificație de 10%.

Taxele și impozitele locale pentru anul 2026 au fost votate pe 29 decembrie 2025, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Bistrița. Majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri ar putea aduce în plus la bugetul local peste 22 de milioane de lei, din care circa 13,2 milioane de lei provin doar din aplicarea cotei impozabile de 0,08% asupra valorii impozabile majorate pentru clădirile rezidențiale.

„Având în vedere actualizarea situaţiilor fiscale în bazele de date si deschiderea noului an fiscal, programul cu publicul al Direcţiei Taxe si Impozite va fi următorul: taxele locale fără debit (amenzi, taxe judiciare de timbru, taxe pentru carte de identitate etc.) se vor încasa începând cu data de 08.01.2026; impozitele şi taxele locale cu debit (impozite/taxe clădiri, impozite/taxe pe teren, impozite mijloace de transport, taxe reclamă şi publicitate, etc.) se vor încasa începând cu data de 16.01.2026. Menţionăm că, în perioada 05.01.2026-16.01.2026, nu se vor putea elibera certificate fiscale şi nu se vor putea opera declaraţii fiscale, însă acestea se vor putea depune la registratura Direcţiei Economice Venituri”, a informat Primăria Bistriţa într-o postare realizată pe Facebook.

În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport, nu s-a putut estima dacă încasările vor fi mai mari sau mai mici decât în 2025, deoarece în baza de date a organului fiscal local nu erau disponibile normele de poluare pentru toate vehiculele.

Programul cu publicul al Direcției Taxe și Impozite va fi structurat astfel încât să permită încasarea tuturor acestor taxe, asigurând totodată respectarea noilor proceduri și termene stabilite pentru anul fiscal 2026.

