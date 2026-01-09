Schimbarea obligatorie a permiselor de conducere revine în atenție în Germania pe fondul apropierii unui termen limită important, care afectează milioane de persoane. Aceste grupe de vârstă trebuie să își schimbe permisele de conducere.

Au la dispoziție câteva luni pentru a face acest lucru, în unele cazuri, iar în altele termenul este foarte scurt: 19 ianuarie 2026. Autoritățile germane aplică un calendar stabilit la nivel european, care vizează atât permisele vechi pe hârtie, cât și primele versiuni din plastic.

Procesul face parte dintr-o amplă reformă la nivelul Uniunii Europene, care urmărește uniformizarea documentelor de conducere și creșterea nivelului de securitate.

Permisele vechi, emise înainte de 19 ianuarie 2013, trebuie înlocuite treptat cu un format unic, de tip card, recunoscut și verificabil în toate statele membre. Schimbarea nu este opțională și nu depinde de starea permisului sau de experiența șoferului, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

În următoarele luni, iar pentru unele categorii chiar în următoarele două săptămâni, termenul limită devine critic. Autoritățile avertizează că documentele vechi vor expira administrativ și nu ar mai trebui folosite, chiar dacă dreptul de a conduce nu este retras automat.

Schimbarea permisului de conducere este impusă ca urmare a evoluției designului și a standardelor de securitate din ultimele decenii. Aceste grupe de vârstă trebuie să își schimbe permisele de conducere. Au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru a face acest lucru, deoarece documentele vechi nu mai corespund cerințelor actuale ale Uniunii Europene.

Permisele de conducere emise în trecut, de la cele gri pe hârtie până la variantele roz, sunt considerate vulnerabile la falsificare. Chiar și primele permise din plastic, introduse înainte de 2013, nu includ elementele moderne de securitate utilizate în prezent. Din acest motiv, ele nu mai sunt acceptate ca documente standardizate în cadrul UE.

Directiva europeană impune ca toate permisele emise înainte de 19 ianuarie 2013 să fie înlocuite. Noul permis, în format card, are o valabilitate limitată și include elemente de protecție avansate, menite să reducă riscul de fraudă și să faciliteze controalele rutiere transfrontaliere.

Următorul termen-cheie pentru preschimbarea permisului de conducere este stabilit pentru 19 ianuarie 2026. Aceste grupe de vârstă trebuie să își schimbe permisele de conducere. Au la dispoziție sub două săptămâni pentru a face acest lucru în anumite situații-limită, în funcție de anul emiterii documentului.

Sunt vizate persoanele născute între 1971 și 1973, dacă dețin un permis de conducere pe hârtie emis înainte de 31 decembrie 1998. De asemenea, trebuie să facă schimbul și cei care au un permis de conducere din plastic emis în perioada 1999–2001.

Autoritățile estimează că aproximativ trei milioane de persoane se află în prezent în această categorie. După depășirea termenului, permisul nu mai este considerat actual, iar utilizarea lui nu este recomandată, chiar dacă dreptul de a conduce nu este anulat automat.

Procedura de preschimbare a permisului de conducere este descrisă ca fiind una simplă și rapidă. Șoferii trebuie să se prezinte cu o fotografie biometrică, un act de identitate sau pașaport – uneori însoțit de dovada domiciliului – și permisul de conducere actual.

Dacă documentele sunt complete, întregul proces la ghișeu durează, de regulă, mai puțin de 10 minute. Costul standard al operațiunii este de aproximativ 25 de euro, însă suma poate varia în funcție de regiune.

Pot apărea taxe suplimentare pentru solicitările făcute direct la ghișeu, pentru expedierea documentului sau pentru realizarea fotografiei pe loc. În unele districte, costul total ajunge la 33 de euro, iar în regim de urgență poate urca până la 50 de euro.

ADAC menționează însă că regimul de urgență nu este de obicei necesar – majoritatea șoferilor primesc noul document în câteva săptămâni.

Nerespectarea termenului de preschimbare a permisului de conducere atrage sancțiuni administrative. Potrivit ADAC, șoferii care nu își înlocuiesc documentul până la data-limită riscă o amendă de 10 euro.

Deși permisul de conducere rămâne valabil din punct de vedere al dreptului de a conduce, documentul nu mai este recunoscut ca fiind actual. Această situație poate genera dificultăți în timpul controalelor rutiere, mai ales în afara Germaniei.

În alte state, reglementările tranzitorii aplicate la nivel național ar putea să nu fie recunoscute, ceea ce poate duce la verificări suplimentare sau probleme administrative pentru șoferii care circulă cu un permis expirat din punct de vedere formal.