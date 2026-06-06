Elon Musk are planuri mari: SpaceX pregătește vacanțe pe Lună și condiții de trai pe Marte

Elon Musk a prezentat CEO-ului JPMorgan Chase, Jamie Dimon, planurile SpaceX de a dezvolta hoteluri pe Lună, condiții de trai pe Marte și centre de date în spațiu. Compania americană urmărește aceste proiecte printr-un IPO, pentru a atrage capital necesar unei noi etape de expansiune și investiții majore.

Centre de date în spațiu, hoteluri pe Lună, condiții de trai pe Marte: sunt doar câteva câteva dintre planurile ambițioase pe care Elon Musk i le-a prezentat CEO-ului JPMorgan Chase (JPM), Jamie Dimon, când a fost întrebat de ce compania sa de rachete SpaceX trebuie să devină publică acum.

Pe lângă construcțiile de pe Lună și Marte, prezentarea lui Musk s-a concentrat și pe modul în care banii strânși din IPO vor fi folosiți pentru planul său de a construi centre de date spațiale cu inteligență artificială. Musk a susținut că acesta este „principalul mijloc prin care inteligența artificială poate fi extinsă”.

SpaceX va trimite 100.000 de sateliți noi în spațiu și va extinde serviciul de internet Starlink, cea mai profitabilă întreprindere a sa, cu veniturile din IPO.

„Este din ce în ce mai dificil să construiești centrale electrice pe pământ. Sunt foarte puțini oameni care își doresc o centrală electrică în curtea lor. Cred că putem face probabil undeva în jur de un terawatt pe an de calcul spațial prin inteligență artificială de pe Pământ, dar putem face 1000 de terawați sau mai mult de pe Lună”, a spus Musk.

Musk a spus că SpaceX a avut un flux de numerar pozitiv începând cu anul 2014/2015. Rundele anterioare de strângere de fonduri private au fost folosite, în principal, pentru a oferi lichiditate angajaților și investitorilor, mai degrabă decât pentru a atrage capital nou. Ceea ce s-a schimbat acum, a spus Musk, este că SpaceX intră într-o fază mult mai mare, cu investiții intensive în capital.

„Ne îmbarcăm într-o nouă fază de creștere masivă și avem nevoie de capital pentru asta”, i-a spus Musk lui Dimon.

SpaceX este o companie aerospațială americană fondată de Elon Musk în anul 2002, cu scopul de a revoluționa tehnologia spațială și de a permite colonizarea planetei Marte. Este renumită pentru crearea primelor rachete orbitale reutilizabile din lume.

Compania americană dezvoltă vehicule precum rachetele Falcon 9 și capsula Dragon, folosită pentru a transporta astronauți și provizii către Stația Spațială Internațională.

Cel mai nou proiect este Starship, cel mai mare și mai puternic sistem de transport complet reutilizabil conceput pentru misiuni pe Lună și Marte.