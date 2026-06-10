Sorin Grindeanu, PSD: Românii au nevoie de un Guvern nou, care să ia rapid decizii

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat actuala guvernare și a cerut un nou Executiv, motivând necesitatea unor decizii rapide pentru economie, investiții și creșterea puterii de cumpărare a românilor.

Miercuri, 10 iunie 2026, liderul PSD, Sorin Grindeanu a transmis, pe Facebook, un mesaj critic la adresa modului de funcționare a Guvernului. Acesta a afirmat că România, firmele cu capital românesc și economia în ansamblu ar avea nevoie de un „partener de discuții credibil”, respectiv de un nou Executiv care să poată lua rapid decizii. În viziunea sa, ar fi fost necesară o dezbatere reală privind măsurile economice ale viitorului Cabinet, în special cele care vizează creșterea puterii de cumpărare, relansarea investițiilor și reducerea poverii fiscale pentru persoanele cu venituri mici și medii.

Liderul PSD a susținut că, în lipsa unor astfel de discuții, scena politică ar fi dominată de conflicte și mesaje constante împotriva PSD, pe care le-a descris drept o „mascaradă politică” și un joc repetitiv al unor formațiuni aflate în trecut la guvernare fără a fi câștigat alegeri pe cont propriu. El a acuzat, totodată, existența unor blocaje politice generate de orgolii și de lipsa unei viziuni economice coerente.

„Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii. Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii. Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD. Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD. Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere. Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă! În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!”, este mesajul lui Grindeanu.

Grindeanu a transmis, luni, după consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac, că PSD nu va susține un program de guvernare care continuă ceea ce social-democrații consideră a fi modelul economic promovat de Ilie Bolojan. Grindeanu a anunțat că PSD va lua o decizie abia după prezentarea programului de guvernare și a echipei propuse pentru noul Executiv. PSD va convoca ulterior o structură de conducere extinsă, care va analiza rezultatele discuțiilor și va stabili poziția oficială a formațiunii.

Discuțiile purtate de PSD nu au în vedere împărțirea funcțiilor în administrație, ci direcția în care va fi condusă România în perioada următoare. Hotărârea finală va fi luată după consultarea structurilor de partid, astfel încât decizia să fie în concordanță cu opțiunile și așteptările electoratului social-democrat.

Grindeanu a afirmat că PSD consideră că a fost atras anul trecut într-o strategie politică și economică promovată de Ilie Bolojan, pe care o califică drept greșită și ineficientă. Potrivit acestuia, modelul bazat pe măsuri de austeritate nu reprezintă o soluție pentru dezvoltarea României și trebuie abandonat dacă noul Executiv dorește sprijin parlamentar din partea PSD. Grindeanu a adăugat că sprijinul PSD pentru viitorul guvern depinde de schimbarea acestei abordări economice.

Potrivit lui, viitorul Executiv trebuie să adopte măsuri economice care să vizeze atât reformarea aparatului de stat, cât și sprijinirea mediului privat și reducerea poverii fiscale pentru populație. Liderul PSD a susținut că este nevoie de intervenții rapide în zona companiilor de stat cu probleme financiare, de achitarea restanțelor către firmele care au executat lucrări pentru stat și de reducerea TVA pentru anumite categorii de produse esențiale.

În ceea ce privește măsurile economice pe termen scurt, liderul social-democrat consideră că una dintre priorități ar trebui să fie deblocarea plăților restante către companiile care au contracte cu statul. Totodată, Grindeanu a pledat pentru reducerea taxării unor produse considerate esențiale, argumentând că o astfel de măsură ar putea contribui la diminuarea presiunii asupra bugetelor populației.