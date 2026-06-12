Legea salarizării publice: întâlniri și propuneri care vor contribui la schimbarea proiectului

Ministerul Muncii continuă consultările cu instituțiile publice și reprezentanții familiilor ocupaționale, în contextul procesului de elaborare a noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Discuțiile au avut loc atât cu structuri finanțate din bugetul de stat, cât și cu sindicate și confederații reprezentative, fiind parte a unei serii mai ample de întâlniri dedicate fundamentării noii reglementări.

Potrivit instituției, în ultimele două săptămâni au fost organizate 11 întâlniri cu diverse categorii de actori implicați în sistemul public de salarizare. În perioada următoare, dialogul urmează să fie extins și către familia ocupațională justiție, care va fi inclusă în consultările privind noul cadru legislativ. Mesajul transmis de minister evidențiază continuitatea procesului de consultare și implicarea mai multor structuri instituționale în etapa de elaborare a proiectului legislativ.

„Ministerul Muncii continuă dialogul cu partenerii instituționali și reprezentanții familiilor ocupaționale, în contextul procesului de elaborare a noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Reamintim că în ultimele 2 săptămâni au avut loc 11 întâlniri cu instituțiile finanțate din fonduri publice, precum și sindicatele / confederațiile reprezentative urmând ca, în perioada următoare, să aibă loc discuții și cu familia ocupațională justiție”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a primit peste 2.500 de propuneri și observații din partea instituțiilor angajatoare, sindicatelor și persoanelor fizice, ca parte a procesului de consultare.

Acestea sunt în curs de analiză, însă volumul mare impune o verificare atentă și corelarea riguroasă a datelor. În cazul identificării unor omisiuni sau neconcordanțe, se fac ajustările necesare pentru a asigura coerența informațiilor.

„În cadrul procesului de consultare, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a primit peste 2.500 de propuneri și observații din partea instituțiilor angajatoare, a sindicatelor și a persoanelor fizice. Acestea sunt în continuare analizate, dar volumul enorm necesită timp pentru o verificare riguroasă și corelare. În situațiile în care au fost identificate omisiuni sau necorelări, se fac modificările necesare”, a mai transmis Ministerul Muncii.

A doua etapă a consultărilor vizează prezentarea către fiecare familie ocupațională a observațiilor și propunerilor integrate în proiectul de lege, precum și clarificarea aspectelor rezultate din dialogul tehnic.

Ministerul Muncii așteaptă în continuare transmiterea grilei de salarizare din partea Ministerului Afacerilor Interne, iar programul întâlnirilor urmează să fie actualizat în perioada următoare.