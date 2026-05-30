Românii au talent 2026. Trupa Re-born a câștigat marele premiu de 120.000 de euro
Finala sezonului 16 al emisiunii „Românii au talent” și-a desemnat câștigătorii. Trupa de dans contemporan Re-born a reușit să impresioneze publicul și să obțină marele premiu în valoare de 120.000 de euro. În aceeași seară, formația a primit și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro.
Trupa Re-born a cucerit publicul și a câștigat finala „Românii au talent”
Formația Re-born, alcătuită din tinere dansatoare din Târgu Mureș, a fost desemnată câștigătoarea sezonului 16 al emisiunii „Românii au talent”, difuzată de Pro TV. Evoluțiile lor din timpul competiției au fost apreciate atât de public, cât și de jurați, iar în final au obținut marele trofeu și premiul de 120.000 de euro.
Pe scena finalei a urcat și Alexandra Căpitănescu, invitată specială a ediției.
Membrele trupei spun că au trecut printr-un proces de transformare artistică sub coordonarea coregrafei Mihaela Codreanu, profesor la Palatul Copiilor din Târgu Mureș. Aceasta predă de 26 de ani și consideră că Re-born este cea mai valoroasă formație cu care a lucrat până acum.
Dansatoarele practică dans contemporan, un stil artistic complex, care presupune nu doar pregătire tehnică, ci și o înțelegere profundă a emoțiilor și comportamentului uman. Din acest motiv, pregătirea lor a început cu exerciții de dezvoltare personală și psihologică, înainte de perfecționarea coregrafiilor.
Re-born are în palmares titluri naționale și internaționale
Succesul obținut la „Românii au talent” vine după o serie impresionantă de rezultate la competiții din țară și din străinătate.
Trupa a câștigat Campionatul Mondial de la Roma, unde a obținut trei distincții importante, ocupând locurile I, II și III. De asemenea, dansatoarele sunt campioane naționale și internaționale în competițiile dedicate Palatelor Copiilor, iar în anul precedent au participat cu șapte coregrafii la concursuri internaționale, reușind să obțină premii la toate categoriile la care au concurat.
Condiții dificile de pregătire pentru câștigătoarele competiției
În spatele performanțelor se află însă și numeroase dificultăți. Tinerele se antrenează într-o sală care necesită reparații, cu oglinzi deteriorate și spațiu insuficient pentru pregătire.
Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, lipsa finanțării pentru activitatea de performanță le obligă adesea să repete în curtea școlii sau în sala de sport, după terminarea cursurilor.
După câștigarea marelui premiu, una dintre dorințele lor este renovarea sălii de dans din cadrul Palatului Copiilor din Târgu Mureș, pentru a putea continua pregătirea în condiții mai bune.
Clasamentul finalei „Românii au talent”
Pe locul al doilea s-a clasat Albert Oprea, un concurent în vârstă de 11 ani, cunoscut pentru tablourile realizate din piese Lego.
Podiumul a fost completat de Antonia Voroneanu, care a ocupat poziția a treia.
Clasamentul final a continuat astfel:
- Locul 4: Iosif Mândru
- Locul 5: Lucas Moroșan
- Locul 6: Eric și Eduard Radu
- Locul 7: Rebeca Tomescu
- Locul 8: Alexis Stan
- Locul 9: Mikhail Ermakov
- Locul 10: Bianca Munteanu
Premiul de originalitate a mers tot la Re-born
Pe lângă marele premiu al competiției, trupa Re-born a primit și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro.
La această categorie au mai fost nominalizați Albert Oprea și Rebeca Tomescu, însă publicul a decis ca distincția să ajungă tot la formația de dans contemporan din Târgu Mureș.
În sezonul 16 al emisiunii, juriul a fost format din Andra, Carmen Tănase, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.
