RAR a explicat că există două scenarii principale pentru inspecția vehiculelor care au certificatul de înmatriculare reținut. În prima situație, verificarea se realizează doar asupra subansamblelor sau sistemelor semnalate ca deficiente în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare.

Dacă aceste deficiențe sunt remediate și nu apar alte probleme vizibile, vehiculul este declarat „admis” și primește documentul justificativ.

„Scenariul 1 Dacă un vehicul este adus la o reprezentanţă RAR pentru efectuarea inspecției tehnice în vederea redobândirii CI, verificarea se va face numai la subansamblurile sau sistemele la care sunt localizate deficiențele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă acele deficiențe au fost remediate, iar inginerul nu constată altele vizibile, vehiculul va fi declarant “admis” și va primi documentul justificativ în acest sens!!!”, spun cei de la RAR.

În cel de-al doilea scenariu, dacă inspectorul identifică deficiențe suplimentare față de cele menționate inițial, legea impune reverificarea completă a vehiculului, similar cu procedura standard de inspecție tehnică periodică (ITP). În această situație, dacă noile deficiențe sunt confirmate, vehiculul nu poate fi declarat „admis”.

„Scenariul 2 La polul opus, dacă inginerul RAR constată că vehiculul prezintă și alte deficiențe decât cele consemnate în raportul întocmit cu ocazia controlului în trafic, acesta are obligația legală să reverifice întregul autovehicul, exact ca în cazul ITP. În urma reverificării, dacă deficiențele se confirmă, vehiculul nu va fi declarat “admis”!!!”, spun ei.

RAR a oferit exemple practice pentru a ilustra diferența dintre cele două scenarii. Dacă un vehicul a fost reținut doar pentru probleme la iluminare și semnalizare, acesta poate fi declarat „admis” dacă deficiențele au fost remediate și nu există alte probleme.

În schimb, dacă inspectorul constată neconformități suplimentare, precum scurgeri de ulei sau modificări neautorizate, verificarea completă devine obligatorie.

„Să presupunem că un vehicul este adus la RAR pentru redobândirea CI reținut doar din cauza unor deficiențe la sistemul de iluminare și semnalizare constatate de polițistul rutier. După primul scenariu, problemele au fost remediate, inginerul RAR nu constată alte defecțiuni vizibile, iar vehiculul este declarat “admis”. După cel de-al doilea scenariu, problemele constatate în trafic au fost remediate, dar reprezentantul RAR observă că mașina prezintă presupuse neconformități ale tubulaturii de evacuare, scurgeri de ulei, modificări constructive etc. În acest caz, inginerul are obligația legală să facă verificări suplimentare și poate decide să nu declare vehiculul ca fiind “bun tehnic”, dacă presupusele deficiențe se confirmă. Prin urmare, recomandarea noastră este să acordați atenție modului în care prezentați un autovehicul la RAR atunci când solicitați verificarea tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare!!!”.

Conducerea Registrului Auto Român a transmis scuze clienților afectați de o problemă apărută la sediul reprezentanței RAR Covasna. Aceasta a fost generată de deconectarea abuzivă a alimentării de către proprietarul stației de reglare și măsurare (SRM), la care RAR este racordat din 2005. Din cauza acestei situații, reprezentanța nu mai este încălzită, ceea ce creează disconfort pentru clienți și angajați și afectează echipamentele din hala de verificări tehnice.