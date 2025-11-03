Prețurile carburanților din România continuă să urce în benzinării, iar ultimele modificări la pompă afectează mai ales șoferii care folosesc motorina. Numai în ultima săptămână s-au înregistrat trei majorări consecutive, fenomen care se resimte în bugetele zilnice ale românilor.

Majoritatea modificărilor recente au fost de aproximativ 0,04 lei per litru, iar efectul se vede cel mai clar la motorină.

La începutul săptămânii, luni, 3 noiembrie, la o stație din București, prețul pentru un litru de motorină a ajuns la 7,81 lei, în timp ce benzina standard se vindea cu 7,54 lei. Aceste valori reflectă trendul general de creștere din ultimele luni.

Comparativ cu perioada similară a anului 2020, diferențele sunt semnificative. Pentru un plin de 50 de litri de benzină, majorarea ajunge la aproximativ 132 de lei, iar pentru același volum de motorină scumpirea este de aproape 140 de lei. Această evoluție arată o creștere consistentă a costurilor cu transportul personal și profesional în ultimii cinci ani.

Impactul asupra consumatorilor se va intensifica în 2026. De la 1 ianuarie, acciza pe carburanți va fi majorată, iar efectul estimat asupra prețului va fi de aproximativ 0,30 lei pe litru. Informația a fost confirmată de Antena 3, care subliniază că aceste ajustări fiscale vor continua să influențeze costul combustibilului la pompă.

Datele furnizate de peco-online.ro permit șoferilor să verifice prețurile carburanților pentru toate orașele din România.

Astfel, pentru ziua de luni, 3 noiembrie 2025, șoferii pot consulta prețul pentru benzină standard, motorină standard, benzină premium, motorină premium și GPL. Lista completă oferă o imagine clară a diferențelor între orașe și stații de distribuție.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină din România se vinde luni cu 7,25 lei pe litru, fiind disponibilă la stația Petrolium Privat din localitatea Iernuț, județul Mureș.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț înregistrat luni este de 7,52 lei, tot în Iernuț, la aceeași stație. În cazul GPL-ului, cea mai bună ofertă a fost de 3,43 lei pe litru, valabilă la stația DriveGas din București, strada Luica, sector 4.

În capitală, prețurile au înregistrat mici variații față de săptămâna precedentă. Astfel, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 7,39 lei și se regăsește la stația Petrom din sector 5.

Pentru motorină, cel mai bun preț este de 7,67 lei. GPL-ul se vinde la 3,43 lei pe litru, menținând aceeași valoare ca în alte zone urbane importante.

Aceste valori reflectă tendința generală de creștere a carburanților la nivel național și indică faptul că șoferii vor trebui să acorde atenție prețurilor și să își gestioneze mai atent consumul.

Datele oferite de peco-online.ro rămân un instrument util pentru compararea prețurilor și pentru identificarea celor mai avantajoase oferte la nivel local și național.