Codul civil prevede că proprietarul are dreptul să își folosească bunul, dar fără a aduce atingere drepturilor altor persoane. În cazul locuințelor din bloc, acest principiu este completat de regulile privind condominiile.

Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari stabilește că proprietarii au obligația de a utiliza locuințele astfel încât să nu prejudicieze sănătatea, siguranța sau confortul celorlalți locatari.

În acest context, folosirea unui apartament ca depozit de deșeuri poate depăși limitele legale ale dreptului de proprietate.

Un apartament poate fi considerat periculos atunci când generează riscuri reale pentru sănătate sau siguranță.

Situațiile frecvente includ acumularea masivă de deșeuri, apariția dăunătorilor, mirosuri persistente sau riscuri de incendiu. De asemenea, pot apărea deteriorări ale instalațiilor sau ale structurii clădirii.

În astfel de cazuri, pot fi încălcate atât normele sanitare, cât și cele privind conviețuirea în condominiu.

Legea nr. 196/2018 impune proprietarilor obligația de a menține proprietatea în stare bună și de a nu afecta celelalte apartamente sau părțile comune.

Totodată, Codul Civil reglementează raporturile de vecinătate și stabilește că proprietarul nu poate produce inconveniente anormale vecinilor, cum ar fi mirosuri, fum sau alte efecte negative.

Transformarea unui apartament într-un spațiu insalubru poate fi considerată o încălcare directă a acestor obligații.

Asociația de proprietari are obligația legală de a administra și proteja imobilul. În acest sens, poate interveni atunci când un apartament afectează ceilalți locatari.

În practică, asociația poate emite notificări și somații către proprietar, solicitând remedierea situației. De asemenea, poate sesiza autoritățile competente dacă problema persistă. În anumite cazuri, asociația poate acționa în instanță pentru a obliga proprietarul să respecte legea și să elimine riscurile.

Atunci când situația devine gravă, pot interveni mai multe autorități, fiecare în funcție de competență. Direcția de sănătate publică poate interveni în baza normelor sanitare și poate constata existența unui focar de infecție sau a unor condiții insalubre.

Poliția locală și Primăria pot aplica sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor de conviețuire și igienă. De asemenea, pot fi invocate prevederile din legislația privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență poate interveni dacă există risc de incendiu sau alte pericole majore.

În funcție de gravitatea situației, pot fi dispuse mai multe măsuri. Proprietarul poate fi obligat să curețe locuința și să elimine deșeurile. În paralel, pot fi aplicate amenzi contravenționale pentru încălcarea normelor legale.

Dacă proprietarul nu se conformează, autoritățile pot interveni pentru a elimina pericolul, inclusiv prin măsuri administrative directe.

În instanță, vecinii sau asociația pot solicita obligarea proprietarului la remedierea situației și, în unele cazuri, plata de despăgubiri.

Există cazuri în care acumularea de deșeuri sau degradarea locuinței generează un risc imediat. De exemplu, prezența unor materiale inflamabile, infestările grave sau deteriorarea instalațiilor pot impune intervenția rapidă a autorităților.

În astfel de situații, măsurile pot fi luate chiar și fără acordul proprietarului, pentru a proteja ceilalți locatari și clădirea.

Au existat situații în care apartamentele au fost umplute cu deșeuri până la nivelul tavanului, iar mirosurile și dăunătorii au afectat întregul bloc. În alte cazuri, acumularea de materiale a blocat accesul sau a pus în pericol instalațiile electrice, crescând riscul de incendiu.

Un caz relevant a intrat în atenția publicului săptămâna aceasta. Este vorba despre un apartament cu patru camere din Craiova, care a fost transformată, în timp, într-un depozit de deșeuri. Mormanele de gunoi ajungeau până la ferestre, iar accesul în interior devenise aproape imposibil.

După ani de plângeri din partea vecinilor, situația a ajuns în instanță. Locatarii au obținut o hotărâre definitivă prin care s-a dispus evacuarea forțată a deșeurilor. În baza acesteia, un executor judecătoresc, însoțit de echipe de salubritate, a deschis apartamentul și a început operațiunea de curățare.

La fața locului au fost găsite cantități foarte mari de gunoaie, iar mirosul era extrem de puternic. Unul dintre angajații implicați a arătat că mirosul era greu de suportat și că situația reprezenta un focar de infecție. Intervenția s-a dovedit dificilă din cauza volumului mare de deșeuri acumulat în timp.

„Mirosul și ce este acolo e jale. Este un focar de infecție ce este acolo”, a declarat unul dintre angajații implicați în intervenție, potrivit stirileprotv.ro.

Locatarii au arătat că problema persistase de ani de zile și că, în perioadele de vară, mirosul devenea foarte puternic, afectând condițiile de locuire din întregul imobil. Președintele asociației de proprietari a explicat că situația dura de aproximativ doi ani și că, în sezonul cald, condițiile deveniseră greu de suportat.

Administratorul blocului a arătat că proprietara refuza orice intervenție pentru curățenie, iar mirosul se răspândea pe scară, afectând inclusiv familiile cu copii.

„Coșmarul ăsta e cam de vreo 2 ani. Vara era infernal nu se putea vara și la temperaturile care au fost și ca să stai în asemenea condiții era inadmisibil”, a declarat președintele asociației de proprietari.

Proprietara a susținut că intervenția este abuzivă, arătând că apartamentul funcționa și ca sediu profesional. Cu toate acestea, executorul judecătoresc a precizat că măsura a fost dispusă în baza unei hotărâri definitive pronunțate de Tribunalul Dolj, după acțiunea formulată de asociația de proprietari.

Costurile intervenției au fost suportate inițial de asociație, urmând să fie recuperate ulterior de la proprietară.