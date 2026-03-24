Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a explicat că legislația prevede ca prima etapă să fie aprobarea unei hotărâri de consiliu local care să stabilească dacă jocurile de noroc pot funcționa pe teritoriul municipiului, iar etapa a doua constă în elaborarea regulamentului care stabilește zonele în care acestea pot funcționa.

Gutău a precizat că nu va permite amplasarea sălilor de jocuri în zonele centrale sau în locuri unde există numeroase reclamații și va ține cont de opiniile locuitorilor, dar și de impactul economic și social al unei interdicții totale.

„Orice decizie tranşantă nu face bine nimănui. De aceea, după consultarea dumneavoastră, vom lua o decizie în aşa fel încât să fie împăcate, pe cât posibil, ambele părţi. (…) Legiutorul nu a spus albă sau neagră. Legiuitorul a spus că prima oară trebuie să dăm în 60 de zile o hotărâre de consiliu local prin care spunem acceptăm pe teritoriul municipiului jocuri sau nu acceptăm. Etapa a doua, cea mai importantă, este atunci când aprobi regulamentul şi când stabileşti zonele în care pot să se desfăşoare aceste jocuri de noroc. Aici vom regla situaţia. Pentru că principiul este prima oară trebuie să aprobi că pot să se desfăşoare, iar după aceea să vedem locaţiile unde se desfăşoară, pentru că locaţii cum sunt cele din centru cu siguranţă vă spun din start că nu voi aproba, că nu este o reclamaţie. Sunt sute de reclamaţii şi atunci trebuie să vedem”, a afirmat Mircia Gutău.

Edilul a subliniat că nu va urma modelul Slatina, ci va analiza exemplele orașelor precum Sibiu sau Cluj, care au reușit să-și dezvolte reglementările fără a afecta economia locală. Primarul a menționat că proiectul său va ține cont de locurile de muncă, de spațiile rămase goale, de protecția copiilor și de confortul locatarilor, fiind orientat să satisfacă aproximativ 80% dintre părțile implicate.

„Veţi vedea un regulament cum nu aţi mai văzut. Toată lumea dă exemplul Slatinei. Eu nu o să iau niciodată exemplu de la Slatina pentru Vâlcea. Eu merg către Sibiu, către Cluj, care sunt oraşe care s-au dezvoltat şi oraşe care ştiu. Eu ştiu că îmi fac treaba aşa cum trebuie, dar în acelaşi timp sunt pus într-o situaţie extraordinar de delicată şi mă gândesc şi la zecile, sutele de locuri de muncă şi mă gândesc şi la cetăţeni. Deci trebuie să facem în aşa fel şi eu sunt convins că prin proiectul pe care-l vom face vom rezolva în mare parte. Nu o să fiţi mulţumiţi toţi, dar 80% cu siguranţă veţi fi mulţumiţi. Şi cetăţeni şi cei care lucraţi în acest domeniu. Trebuie să ne gândim la locurile de muncă, trebuie să ne gândim la spaţiile care rămân goale şi în acelaşi timp trebuie să ne gândim şi la copii, trebuie să ne gândim la locatari”, a mai spus acesta.

La dezbatere, mai mulți cetățeni și-au exprimat nemulțumirea față de amplasamentele sălilor de jocuri de noroc și au cerut limitarea programului până la ora 23:00, în special pentru cazinourile situate la parterul blocurilor.

Un locatar a precizat că programul non-stop afectează liniștea, menționând zgomotul, conflictele generate de pierderile financiare și consumul de alcool. De asemenea, un elev a ridicat problema accesului minorilor în sălile de jocuri, însă reprezentanții cazinourilor au negat orice implicare în astfel de situații.

Conform unei analize realizate de Primărie, în Râmnicu Vâlcea există aproximativ 27 de puncte de lucru cu 900 de aparate de jocuri de noroc. Până în prezent, municipalitatea nu a evaluat contribuția economică a acestor săli la bugetul local, însă decizia finală privind regulamentul de funcționare va fi luată după consultarea opiniilor cetățenilor și a impactului social și economic al măsurilor propuse.