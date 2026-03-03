Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, în urma unei analize interne realizate de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a vizat contextul actual de securitate și nevoia unei comunicări publice mai clare.

Anterior, inspectoratele pentru situații de urgență din județe anunțaseră desfășurarea exercițiului, iar autoritățile locale fuseseră deja informate în acest sens. Decizia de amânare a intervenit ulterior, după reevaluarea situației.

”În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate şi necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exerciţiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Decizia a fost luată în mod deliberat şi responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiţii, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exerciţiului să fie corect înţeles la nivelul întregii populaţii”, transmite DSU.

Reprezentanții instituției subliniază că această decizie nu afectează obligația autorităților de a testa periodic sistemul național de alarmare. Potrivit DSU, verificările tehnice, mentenanța și testările funcționale ale sirenelor sunt responsabilități instituționale permanente.

”Într-o situaţie reală, orice disfuncţionalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieţi puse în pericol. Exerciţiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine. Ele au un rol clar: verificarea capacităţii reale de funcţionare a sistemului şi familiarizarea populaţiei cu semnalele de alarmare şi semnificaţia acestora”, precizează DSU.

Instituția insistă că amânarea nu echivalează cu anularea exercițiului și nici cu o reducere a nivelului de exigență în ceea ce privește pregătirea pentru situații de urgență.

”Amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunţare la exerciţiu şi nici o diminuare a exigenţelor instituţionale privind pregătirea pentru situaţii de risc”.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că, în perioada următoare, va fi publicat un calendar actualizat al exercițiilor, însoțit de acțiuni suplimentare de informare.

”În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exerciţiilor, însoţit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activităţi să se desfăşoare în condiţii de claritate, înţelegere şi eficienţă. Pregătirea populaţiei şi menţinerea funcţionalităţii sistemelor de avertizare rămân priorităţi ferme. Protecţia vieţii şi a siguranţei cetăţenilor nu este negociabilă”, conchide DSU într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Știrea inițială

Pe 4 martie 2026, în intervalul 10:00 – 11:00, autoritățile vor desfășura exercițiul „Miercurea Alarmelor”, prin care sirenele vor transmite semnalul „alarmă la dezastre”. Scopul acestor testări periodice este verificarea funcționării sistemului de alarmare și familiarizarea populației cu semnalele sonore utilizate în caz de pericol real.

În acest context, InfoCons anunță că pune la dispoziția cetățenilor Aplicația Globală Gratuită InfoCons, disponibilă în 33 de limbi, descrisă drept unică la nivel internațional și dezvoltată independent și transparent, în legătură cu Programul de Informare la nivel internațional Consumers Protection.

Aplicația include, în secțiunea SOS, numerele utile și de urgență la nivel județean, național și internațional, care pot fi accesate inclusiv offline. În această secțiune sunt centralizate contactele pentru Urgențe, Ambulanță, Poliție, Pompieri, Protecția Consumatorului, Protecția Copilului și alte servicii esențiale.

Butonul SOS este disponibil pe prima pagină a aplicației și poate fi utilizat rapid în situații de urgență.

Potrivit comunicatului, centralizarea acestor informații într-o singură aplicație poate reduce timpul de căutare a numerelor de contact, aspect esențial în momente critice.

Aplicația oferă și acces la harta adăposturilor de protecție civilă din România. În funcție de locația selectată de utilizator, aplicația generează automat lista și poziționarea adăposturilor disponibile în zona respectivă.

Conform datelor prezentate, pe teritoriul României există 4.538 de adăposturi de protecție civilă, distribuite la nivelul tuturor județelor. În cazul unor situații de urgență majoră, cetățenii pot consulta harta pentru a identifica rapid cel mai apropiat spațiu de protecție.

În comunicat sunt reamintite și tipurile de semnale utilizate în sistemul de alarmare publică:

PREALARMA AERIANĂ – constă în 3 impulsuri a câte 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele, și indică probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

ALARMA AERIANĂ – formată din 15 impulsuri a câte 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele, avertizează asupra unui pericol iminent de lovire a localității.

ALARMA LA DEZASTRE – alcătuită din 5 impulsuri a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele, anunță producerea unui dezastru natural.

ÎNCETAREA ALARMEI – este marcată printr-un semnal continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute, și indică faptul că pericolul a trecut.

Exercițiul de miercuri are rol exclusiv de testare și informare, autoritățile subliniind importanța cunoașterii semnalelor și a accesului rapid la informații oficiale în situații de urgență.