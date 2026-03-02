În 2023, au fost verificate 900 de adăposturi, iar probleme au fost descoperite la peste 600 dintre acestea. În București și județul Ilfov există 588 de buncăre, dintre care doar o treime sunt funcționale, iar în 19 județe mai mult de jumătate dintre adăposturi nu pot fi folosite.

Distribuția adăposturilor în alte județe arată discrepanțe semnificative: Dolj – 213, Galați – 185, Prahova – 183, Constanța – 114, Bihor – 96, Brașov – 93, Caraș-Severin – 8, Tulcea – 6, Dâmbovița – 5, Buzău – 5, Vrancea – 3, Giurgiu – 3, Neamț – 1.

Auditul Curții de Conturi a identificat numeroase probleme majore la aceste adăposturi. Lipsa garniturilor de etanșare a ușilor de acces, tâmplăria metalică deteriorată și ruginită cu dispozitive de înzăvorâre blocate sau rupte, precum și defecțiuni ale sistemelor de scurgere a apei pluviale au condus la inundarea subsolurilor și a adăposturilor. În plus, instalațiile electrice erau dezafectate total sau parțial, tablourile electrice erau incomplete sau folosite cu improvizații, instalațiile de filtro-ventilație nu funcționau, supapele de suprapresiune erau descompletate, iar ieșirile de salvare erau blocate sau astupate cu deșeuri, pământ ori asfalt.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a precizat că, în urma inspecțiilor, au fost aplicate 328 de sancțiuni în valoare totală de peste 390.000 de lei.

Responsabilitatea administrării adăposturilor revine autorităților locale în cazul adăposturilor publice și proprietarilor sau administratorilor în cazul adăposturilor din clădiri private. Buncărele trebuie să fie amenajate și dotate cu paturi și pături, iar aceste demersuri depind de bugetele alocate pentru întreținere și modernizare.

Un adăpost de protecție civilă este un spațiu special amenajat pentru a proteja oamenii în cazul unor situații de urgență, cum ar fi atacuri militare, dezastre naturale sau accidente chimice, biologice sau nucleare. Scopul său principal este să ofere protecție împotriva pericolelor externe, reducând riscul de rănire sau deces și oferind condiții minime de supraviețuire până când pericolul trece sau persoanele pot fi evacuate în siguranță.

Aceste adăposturi sunt construite astfel încât să ofere protecție fizică, având pereți, tavan și uși rezistente la explozii sau prăbușiri și asigurând izolarea față de mediul exterior prin garnituri etanșe și sisteme de ventilație cu filtre care împiedică pătrunderea gazelor toxice sau a particulelor nocive. Ele sunt dotate cu elemente esențiale pentru supraviețuire, cum ar fi paturi, pături, apă, instalații sanitare și, în multe cazuri, electricitate funcțională sau generatoare.