Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre situația adăposturilor de protecție civilă. El a explicat că, la nivel european, doar câteva țări au o acoperire foarte ridicată. A menționat Finlanda, cu peste 85% acoperire, și Elveția, cu aproape 100%. În schimb, alte state avansate au o acoperire de aproximativ 5%.

Arafat a arătat că, după încheierea Războiului Rece, autoritățile din multe țări au considerat că nu mai este necesară investiția în acest segment. Potrivit acestuia, adăposturile fie au primit alte destinații, fie nu au mai fost întreținute.

Oficialul a precizat că rolul principal al acestor spații este protejarea populației de obiecte căzătoare în cazul unor conflicte armate în care sunt folosite rachete sau drone.

El a subliniat că probabilitatea unui conflict rămâne redusă, însă nu este zero. Din acest motiv, a afirmat că pregătirea este obligatorie și necesară.

„Adăposturile de protecție civilă pe plan european sunt acoperitoare la nivel foarte înalt în unele țări puține, e adevărat, sau sunt destul de puțin acoperitoare pentru nevoile populație în cazul unui conflict armat în foarte multe din țările europene. Și motivul este că după încheierea Războiului Rece, lumea crezând că totul va fi ok, nu a mai dat importanță la nivelul autorităților. Adăposturile de protecție civilă fie au primit alte destinații, fie nu au mai fost întreținute. Dacă luăm țară exemplu, model, vorbim de Finlanda, care are o acoperire chiar peste 85%, vorbim de Elveția, care are o acoperire de aproape chiar 100%, pe partea cealaltă găsim țări avansate cu acoperire de 5%, tocmai pentru că după Războiul Rece s-a considerat că nu mai este nevoie să se investească în acest segment. Din păcate, adăposturile de protecție civilă, rolul lor principal este protejarea populației de obiectele căzătoare în situațiile unor conflicte armate, unde există rachete, drone și așa mai departe. Probabilitatea de a avea astfel de conflict rămâne una foarte mică. Necesitatea de a ne pregăti este alta. Pregătirea este obligatorie, deci este necesară și trebuie să fie realizată, pentru că, chiar dacă probabilitatea este foarte mică, această nu este zero. Și rămâne că pregătirea este necesară și este obligatorie”, a spus Arafat la Antena 3 CNN.

Potrivit raportului Curtea de Conturi a României, solicitat de DSU și făcut public, România are o acoperire de aproximativ 5,2% din populație în ceea ce privește adăposturile de protecție civilă.

Arafat a arătat că 73% dintre aceste adăposturi au o vechime mai mare de 35 de ani. El a explicat că acestea necesită investiții și o abordare la nivel național.

Șeful DSU a precizat că adăposturile nu sunt în administrarea ministerului sau a departamentului pe care îl conduce. Ele aparțin autorităților publice locale sau proprietarilor privați, în cazul clădirilor de locuințe sau al altor imobile.

El a menționat că în Parlament există discuții avansate privind introducerea unei prevederi legislative care să permită autorităților locale să cheltuiască fonduri pentru întreținerea și reabilitarea adăposturilor aflate în proprietate privată.

Arafat a explicat că legea permite folosirea adăposturilor pentru alte destinații, cum ar fi depozite, cu condiția ca acestea să fie eliberate în 48 de ore la ordin.

Totodată, el a precizat că lista adăposturilor poate fi consultată pe site-ul igsu.ro și în aplicația DSU, unde există o hartă interactivă actualizată periodic.