Curtea Europeană de Justiție a decis că Bulgaria trebuie să instituie proceduri clare, accesibile și eficiente pentru recunoașterea legală a identității de gen, inclusiv posibilitatea actualizării documentelor personale precum cărțile de identitate și certificatele de naștere.

Hotărârea vine după ani în care instanțele bulgare au respins cererile de schimbare legală de gen, situație considerată contrară legislației Uniunii Europene și criticată anterior și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Decizia subliniază că statele membre sunt obligate să ofere mecanisme funcționale pentru recunoașterea juridică a genului, în virtutea dreptului la viață privată. Deși emiterea documentelor de identitate rămâne o competență națională, autoritățile trebuie să se asigure că procedurile interne respectă standardele europene, scrie agenția bulgară Novinite.

Diferențele dintre genul trăit de o persoană și informațiile din actele oficiale pot genera dificultăți semnificative în viața de zi cu zi, mai ales în contextul verificărilor de identitate, al călătoriilor transfrontaliere sau al activităților profesionale.

Instanța europeană a precizat că orice restricție privind libera circulație trebuie să fie justificată de motive obiective de interes public și să respecte principiul proporționalității. În acest context, judecătorii au considerat că legislația bulgară care împiedică modificarea datelor de gen din registrele de stare civilă este incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene.

Hotărârea evidențiază că prevederile bulgare care nu permit schimbarea unor elemente precum sexul, prenumele, patronimul, numele de familie sau numărul de înregistrare civilă în cazul cetățenilor care își exercită dreptul la liberă circulație contravin normelor europene.

Totodată, Curtea a arătat că instanțele naționale nu sunt obligate să urmeze interpretările Curții Constituționale atunci când acestea împiedică aplicarea dreptului UE.

Judecătorii europeni au explicat că instanțele naționale trebuie să acorde prioritate jurisprudenței Curții de la Luxemburg, chiar și în situațiile în care hotărârile constituționale interne oferă o interpretare diferită. Această clarificare este considerată esențială pentru garantarea aplicării uniforme a legislației europene în toate statele membre.

Decizia a fost pronunțată în urma unei cereri preliminare formulate de Curtea Supremă de Casație a Bulgariei într-un caz concret. Este vorba despre KMH, un cetățean bulgar născut în 1990 la Stara Zagora, care locuiește în prezent în Italia, a urmat terapie hormonală și se identifică drept femeie.

Cererile sale de schimbare legală a genului au fost respinse în mod repetat, în pofida opiniilor medicale și a expertizelor judiciare care i-au confirmat identitatea de gen.

Evoluția acestui caz reflectă o istorie complexă a practicilor judiciare din Bulgaria. În trecut, unele instanțe permiteau schimbarea legală a genului, însă această abordare a fost abandonată după o serie de decizii ale Curții Constituționale.

În iulie 2018, instanța constituțională a declarat Convenția de la Istanbul incompatibilă cu Constituția, invocând motive politice și sociale, iar ulterior a consolidat ideea potrivit căreia doar sexul biologic stabilit la naștere poate fi recunoscut juridic.

În octombrie 2021, Curtea Constituțională a reafirmat că legea fundamentală recunoaște exclusiv sexul masculin și feminin și că înregistrarea nașterii determină identitatea juridică pe viață.

Ulterior, în februarie 2023, Camera Civilă a Curții Supreme de Casație a emis o decizie interpretativă potrivit căreia legislația bulgară nu permite persoanelor transgender să își modifice genul legal. Votul a fost unul strâns, cu 28 de judecători în favoare și 21 exprimând opinii separate, ceea ce a determinat sesizarea Curții Europene de Justiție.

În concluziile sale anterioare, avocatul general Jean Richard de la Tour arătase deja că instanțele bulgare nu pot refuza recunoașterea legală a genului nici prin solicitarea unei intervenții chirurgicale, nici prin invocarea lacunelor legislative sau a prevederilor constituționale.

Hotărârea CJUE confirmă această interpretare și obligă Bulgaria să își revizuiască atât practica judiciară, cât și cadrul juridic pentru a se alinia standardelor europene.