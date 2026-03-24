Marea Britanie ar urma să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. Mai exact, Marina Regală Britanică ar urma să conducă o inițiativă internațională denumită „Coaliția Ormuz”, menită să contribuie la redeschiderea acestei strâmtori strategice pentru comerțul global, potrivit informațiilor publicate de The Times.

Autoritățile de la Londra intenționează să trimită nave specializate în operațiuni de deminare, care ar urma să acționeze împreună cu unități ale marinei americane și franceze.

Oficialii britanici au indicat că unele dintre aceste nave ar putea fi autonome, ceea ce ar permite intervenții mai rapide și mai sigure în zonele considerate periculoase.

În paralel, Marea Britanie s-a oferit să găzduiască un summit dedicat securității maritime, la care ar putea participa reprezentanți ai celor peste 30 de state care au semnat o declarație comună privind necesitatea asigurării transportului maritim prin această rută comercială vitală.

Documentul, susținut de țări precum Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos, subliniază angajamentul semnatarilor de a depune eforturi adecvate pentru menținerea siguranței navigației în regiune, scrie și Politico.eu.

Un oficial britanic care a preferat să își păstreze anonimatul a explicat că Londra dorește să contribuie la formarea acestei coaliții și la generarea unui impuls politic și militar pentru redeschiderea unei rute sigure prin Strâmtoarea Ormuz.

Acesta a arătat că obiectivul principal este oferirea unui nivel ridicat de securitate pentru transportul maritim comercial, considerat esențial pentru stabilitatea piețelor energetice și a comerțului internațional.

În cadrul cooperării dintre statele cu viziuni similare, oficialii britanici au menționat posibilitatea organizării unei conferințe pe tema securității maritime, eveniment care ar putea avea loc la Londra sau la Portsmouth, oraș-port de pe coasta de sud a Angliei unde se află una dintre principalele baze ale Marinei Regale. Discuțiile ar urma să vizeze coordonarea operațiunilor și stabilirea unui plan comun pentru reluarea traficului naval în condiții de siguranță.

Eforturile de reluare a circulației prin strâmtoare par să fie susținute la nivel politic de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de premierul britanic Keir Starmer, care ar conduce inițiativele diplomatice și militare necesare. Totuși, unele state aliate ar privi cu scepticism amploarea și fezabilitatea acestui plan, în special în contextul nivelului ridicat al ostilităților din regiune.

În ceea ce privește opțiunile tehnice, oficialii britanici au discutat despre posibilitatea desfășurării unor sisteme autonome de detectare a minelor, operate de pe o navă-mamă amplasată în zona Golfului.

Această soluție ar permite cartografierea rapidă a zonelor periculoase și reducerea riscurilor pentru echipajele umane. Cu toate acestea, aceiași reprezentanți au recunoscut că implementarea unor astfel de măsuri ar fi dificilă atât timp cât conflictul și tensiunile militare continuă la nivelul actual.