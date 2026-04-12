Strategia pe termen lung a Chinei de diversificare a surselor de energie și de constituire a stocurilor o ajută să facă față perturbărilor cauzate de războiul din Iran, deși unele sectoare se confruntă în continuare cu dificultăți majore, afirmă analiștii economici citați de France24.

Conflictul declanșat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului a blocat aproape toate transporturile din zona Golfului timp de șase săptămâni. Acordul de încetare a focului, încheiat recent, are șanse reduse să ducă la o revenire rapidă a fluxurilor comerciale.

China este un importator net de petrol, iar anul trecut peste jumătate din țițeiul transportat pe mare a provenit din Orientul Mijlociu, potrivit firmei de analiză Kpler.

În acest context, liderii chinezi au investit în ultimii ani în depozite și rezerve strategice, ca răspuns la tensiunile geopolitice. Un analist din cadrul Kpler explica faptul că această preocupare constantă a dus la o capacitate mai bună de reacție în fața unor crize de acest tip.

Eforturile Chinei de a reduce dependența de combustibilii fosili încep să producă efecte. Investițiile în energie eoliană, solară și nucleară au crescut semnificativ, în special în provinciile costiere.

Potrivit unui expert de la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, această tranziție pune Beijingul într-o poziție relativ favorabilă. Infrastructura energetică modernizată permite transportul energiei din interiorul țării către zonele dens populate.

Fără aceste investiții, China ar fi fost nevoită să importe volume mult mai mari de petrol și gaze pentru a susține consumul intern. Deși dependența nu a dispărut complet, energia regenerabilă contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului energetic.

Reprezentanți ai Asia Society au arătat că actuala criză confirmă strategia Chinei de a utiliza „toate opțiunile” în materie de energie. În același timp, președintele Xi Jinping a cerut accelerarea construirii unui nou sistem energetic, menit să asigure securitatea pe termen lung.

În ciuda avantajelor strategice, anumite sectoare din China sunt afectate direct de criză. Printre acestea se numără rafinăriile de mici dimensiuni, care depindeau de țiței iranian și venezuelean, achiziționat la preț redus.

Pierderea acestor surse ar putea crea dificultăți majore pentru aceste companii, concentrate în principal în provincia Shandong. În același timp, aceste rafinării au fost criticate pentru standardele de mediu și pentru concurența cu marile companii de stat.

Industria semiconductorilor reprezintă un alt punct sensibil. Qatarul este unul dintre principalii furnizori globali de heliu, esențial pentru producția de cipuri, iar livrările au fost afectate de blocarea Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, industria chimică ar putea resimți o presiune semnificativă, potrivit unei analize realizate de Institutul de Studii Energetice din Oxford.

Pentru autoritățile de la Beijing, riscul principal nu este reprezentat doar de șocurile energetice imediate, ci de efectele pe termen lung asupra economiei globale.

Analiștii arată că o eventuală recesiune globală ar putea afecta exporturile și activitatea economică a Chinei, într-un moment în care autoritățile încearcă să stimuleze creșterea economică.

Chiar dacă impactul direct al crizei energetice poate fi gestionat, creșterea prețurilor și încetinirea economiei globale rămân factori de risc importanți pentru perioada următoare.