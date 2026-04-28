Vești bune pentru vecinii din Republica Moldova. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a adoptat oficial marți, 28 aprilie 2026, poziția sa privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034.

Documentul strategic propune un plan financiar ambițios, evaluat la peste 2 trilioane de euro, depășind propunerea inițială a Comisiei Europene. Această viziune pune un accent deosebit pe consolidarea competitivității, securității și apărării continentale, fără a neglija însă pilonii tradiționali ai Uniunii, precum agricultura și coeziunea.

Pentru Republica Moldova, votul de la Strasbourg reprezintă un semnal politic și economic de o importanță majoră. Eurodeputații susțin o creștere semnificativă a fondurilor destinate statelor din afara blocului comunitar, propunând o majorare de 12%, ceea ce ar ridica plafonul de la 200 la peste 220 de miliarde de euro.

În ceea ce privește statele candidate, inclusiv Chișinăul, Parlamentul European vizează un buget de peste 50 de miliarde de euro, față de cele 40 de miliarde alocate anterior.

Mai mult, se solicită reguli mai clare de distribuție și o clauză care să garanteze că, în momentul aderării oficiale, statul beneficiar va primi automat fondurile destinate membrilor cu drepturi depline, transmite TVR Moldova.

Discuțiile din jurul acestui buget reflectă o schimbare de paradigmă la nivelul Uniunii. Deși domenii sensibile politic, precum subvențiile agricole, rămân prioritare, noul mandat de negociere urmărește transformarea bugetului într-un motor de inovare.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că acest vot demonstrează gradul înalt de pregătire al instituției pe care o conduce. Aceasta a precizat că Parlamentul este prima instituție care și-a stabilit prioritățile și a repartizat sarcinile către comisiile de specialitate într-un timp record.

Totodată, Roberta Metsola și-a exprimat speranța că și Consiliul va adopta rapid o poziție similară, astfel încât negocierile să poată demara fără întârzieri birocratice.

„În primul rând, votul de astăzi arată că Parlamentul European este pregătit. De fapt, suntem cu un pas înainte, fiind prima instituție care și-a stabilit prioritățile și poziția cu privire la CFM și care a repartizat sarcinile către comisiile competente într-un timp record, iar acum sperăm ca Consiliul să ne urmeze rapid exemplul, astfel încât negocierile să poată începe fără întârziere”, a declarat șefa Parlamentului European.

O voce importantă în configurarea acestui plan a fost cea a lui Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului. Acesta a explicat că viitorul buget trebuie să servească drept instrument de investiții, fiind corelat direct cu ambițiile politice actuale ale Uniunii. Mureșan a avertizat împotriva abordărilor vagi.

Mureșan a respins categoric ideea unui buget adoptat fără o planificare riguroasă a cheltuielilor.

„Dorim să stabilim obiective pentru următorii șapte ani, apoi să alocăm resurse astfel încât să putem îndeplini obiectivele. Dorim ca acest buget să fie un buget pentru investiții. Respingem ideea că ar trebui adoptat un buget și apoi vom vedea mai târziu cum alocăm resursele. Acest tip de incertitudine este dăunător pentru beneficiarii fondurilor UE”, a declarat el.

Bugetul multianual al Uniunii Europene, stabilit o dată la șapte ani, este unul dintre cele mai sensibile dosare politice de la Bruxelles. Acesta va deveni mandatul oficial al Parlamentului European de negociere cu Comisia Europeană și Consiliul privind adoptarea viitorului Buget multianual al Uniunii Europene 2028-2034.

