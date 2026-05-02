Modificarea vine prin Hotărârea de Guvern 130/2023, care completează Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Noua prevedere pune accentul nu doar pe faptul că un vehicul se află deja în sensul giratoriu, ci mai ales pe respectarea benzilor de circulație și a regulilor privind schimbarea acestora.

Astfel, legislația arată clar că fiecare manevră trebuie făcută cu respectarea strictă a benzii pe care circulă șoferul. La ieșirea din sensul giratoriu, conducătorii auto au obligația să semnalizeze și să se asigure că nu incomodează vehiculele aflate pe banda pe care vor să intre.

Acest lucru schimbă o idee des întâlnită în trafic: faptul că cine este deja în sens are automat prioritate totală.

Una dintre cele mai importante clarificări este legată de ieșirea din sensul giratoriu de pe benzile interioare. Un șofer aflat pe banda a doua nu poate părăsi direct intersecția fără să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe banda întâi. Practic, ieșirea din giratoriu este tratată similar cu o schimbare de bandă, nu ca un drept automat.

Asta înseamnă că banda întâi are prioritate în interiorul intersecției, indiferent dacă șoferul merge înainte, virează sau urmează să iasă din sens.

Cei aflați pe banda a doua trebuie să acorde prioritate celor de pe banda întâi atunci când vor să iasă, însă au avantaj față de șoferii de pe banda a treia.

La rândul lor, șoferii aflați pe banda a treia trebuie să acorde prioritate tuturor celorlalți atunci când intenționează să părăsească sensul giratoriu.

Această regulă se aplică în lanț și este una dintre cele mai frecvente surse de confuzie în trafic.

Un alt aspect important este că regulile generale din sensul giratoriu pot fi modificate prin indicatoare sau marcaje rutiere speciale.

De exemplu, anumite benzi pot fi dedicate exclusiv pentru o anumită ieșire sau pot exista restricții clare privind schimbarea direcției de mers.

În astfel de situații, șoferii trebuie să respecte în primul rând semnele și marcajele existente în intersecție, chiar dacă regula generală privind prioritatea ar părea diferită.

Din acest motiv, simpla regulă „cine e în sens are prioritate” nu mai este suficientă. În giratoriile moderne, mai ales cele mari și cu mai multe benzi, prioritatea depinde direct de banda pe care circuli și de modul în care faci manevra de ieșire.