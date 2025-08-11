Gabriela Firea a anunțat că Parlamentul European a votat recent, cu o largă majoritate, primele norme comune privind protecția câinilor și pisicilor în întreaga Uniune Europeană și că susține această inițiativă care răspunde nevoilor reale ale societății, atât din perspectiva protejării animalelor, cât și a siguranței și responsabilității sociale.

Ea a precizat că noua legislație prevede mai multe elemente extrem de importante:

identificarea obligatorie prin microcip și înregistrarea în baze de date naționale interoperabile, cu numerele de identificare stocate într-o bază unică gestionată de Comisia Europeană,

interzicerea vânzării câinilor și pisicilor în pet shop-uri,

reguli stricte pentru importurile din afara UE, inclusiv microcipare și înregistrare în avans,

interzicerea reproducerii între rude apropiate și a încrucișărilor periculoase între animale cu trăsături fizice exagerate care pot afecta grav sănătatea lor,

protejarea bunăstării animalelor prin interzicerea lanțurilor, zgărzilor cu țepi sau a celor care provoacă suferință.

Potrivit spuselor sale, aproximativ 44% dintre cetățenii europeni au animale de companie și că România nu face excepție, menționând cât de important este să știe că patrupedele lor sunt protejate și crescute în condiții sigure.

Conform ei, este pentru prima dată când Uniunea Europeană adoptă un cadru unitar pentru bunăstarea câinilor și pisicilor și că negocierile cu Consiliul UE vor urma în perioada următoare, exprimându-și intenția de a continua să susțină dreptul la o viață demnă și protejată pentru toate ființele, inclusiv pentru animalele de companie.