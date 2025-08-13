România intră în a doua jumătate a anului cu un deficit bugetar care depășește deja nivelurile îngrijorătoare. La jumătatea lui 2025, finanțele statului înregistrează un minus de 3,6% din PIB, cu 6 miliarde de lei peste perioada similară din 2024.

Într-un interviu acordat miercuri seară postului Antena 3 CNN, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că presiunile se vor accentua spre finalul anului, în contextul unor cheltuieli concentrate în ultimele luni, a unor obligații nebugetate și a unor estimări inițiale nerealiste privind veniturile și costurile. În timp ce atrage atenția asupra necesității disciplinei fiscale și a utilizării eficiente a fondurilor europene, oficialul anunță și o veste pozitivă: ANAF a depășit planul de colectare în luna iulie, însă provocările structurale rămân majore.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că deficitul bugetar a ajuns la 3,6% din PIB, cu 6 miliarde de lei peste nivelul de anul trecut. El consideră nerealistă estimarea de 1,2% pentru ultimul trimestru, în condițiile în care noiembrie și decembrie adună 20% din cheltuielile anuale.

Nazare a avertizat că în deficit nu sunt incluse încă rambursări de TVA de 3,7 miliarde de lei și alte cheltuieli nebugetate, iar unele ministere mari au rămas fără fonduri în plin sezon de investiții.

„Deficitul bugetar de la începutul anului până acum e de 3,6. O să apară în curând și datele pentru luna iulie. Vorbim de un deficit bugetar la iunie, o depășire față de anul trecut cu 6 miliarde de lei. E un deficit mare. În programarea bugetară ultimul trimestru întotdeauna e cel mai consistent și programarea bugetară pe anul acesta a prevăzut pe ultimul trimestru doar 1,2%, ceea ce e complet nerealist. în lunile noiembrie și decembrie sunt 20% din cheltuielile din totalul anului. Alte lucruri care nu se văd în deficit încă, de exemplu stocul de rambursări de TVA în casă, care nu a fost plătit. Vorbim de 3,7 mld. bani care trebuie plătiți. Mai sunt multe alte cheltuieli pe care anumiți ordonatori de credite în ministere nu le aveau bugetate, dar trebuie să le facă. Mi se pare foarte ciudat că ministere mari, care au investiții multe, rămân în toiul verii fără resurse”, a explicat Nazare.

Nazare a subliniat că trebuie evitată sub-bugetarea și subevaluarea cheltuielilor, avertizând că orice alocare suplimentară se reflectă direct în deficit, iar România nu își mai poate permite astfel de costuri. El a precizat că obiectivul este reducerea deficitului, îmbunătățirea colectării și folosirea eficientă a fondurilor europene disponibile până în august anul viitor.

„Ne propunem să nu ne mai întâlnim cu această sub-bugetare, subevaluare a cheltuielilor. Nu poți să aștepți prima rectificare. Tot ce dăm în plus sunt bani care se văd pe deficit și nu ne mai permitem. Suntem într-o situație în care nu ne mai permitem să facem astfel de cheltuieli suplimentare. Să fim țara cu cel mai mare deficit, cu inflație enormă, cu colectare extrem de mică nu ne reprezintă, eu nu consider că ne reprezintă. Trebuie să depunem toate eforturile ca să schimbăm această situație și avem resurse, da, un an poate părea mult timp, dar având în vedere dimensiunea problemelor unde am ajuns după niște ani de zile, doar așa putem să ieșim putem să ieșim cu bine. Avem fondurile europene, avem un stoc până în august anul viitor, e o resursă extraordinară pe care trebuie să o folosim cum trebuie”.

Ministrul a subliniat necesitatea creșterii colectării și a anunțat că, în iulie, ANAF a depășit planul cu un miliard de lei, atingând 52 de miliarde.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință să creștem colectarea. Am o veste bună: pe iulie ANAF și-a îndeplinit planul. 52 de miliarde la iulie e un miliard peste plan. E un lucru bun”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Nazare, presiunea bugetară este generată de subevaluarea bugetelor unor ministere-cheie, precum Sănătatea, Dezvoltarea și Transporturile, estimări nerealiste privind un surplus de 10 miliarde din colectare, precum și de cheltuielile cu dobânzile și investițiile calculate sub nivelul real.