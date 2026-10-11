Prețurile carburanților în România, 11 octombrie. Unde se găsesc cele mai ieftine benzină și motorină

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate duminică, 11 octombrie 2026, după scumpirile înregistrate în ultimele luni. Benzina și motorina se mențin la nivelurile din ziua precedentă, însă diferențele față de sfârșitul lunii iunie sunt considerabile. Potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro, șoferii plătesc cu peste un leu și jumătate mai mult pentru un litru de carburant decât în urmă cu aproximativ trei luni.

Conform statisticilor PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, nivel identic cu cel înregistrat sâmbătă. Datele sunt calculate pe baza prețurilor afișate în 1.353 de stații de alimentare din România.

La nivel național, benzina standard se comercializează la prețuri cuprinse între 10,09 și 10,18 lei pe litru, în funcție de stație și de localitate.

Motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. Prețurile afișate în stațiile monitorizate variază între 10,83 și 10,99 lei pe litru.

În cazul GPL, media națională este de 4,71 lei pe litru, de asemenea neschimbată. Cel mai mic preț identificat este de 4,59 lei, iar cel mai ridicat ajunge la 4,99 lei pe litru.

Carburanții s-au scumpit puternic față de sfârșitul lunii iunie

Deși prețurile au stagnat în ultimele 24 de ore, comparația cu 30 iunie 2026 arată cât de mult au crescut cheltuielile șoferilor.

Benzina standard este mai scumpă cu 1,48 lei pe litru, ceea ce reprezintă o majorare de 17,1%.

În cazul motorinei standard, creșterea acumulată este de 1,68 lei pe litru, echivalentul unui avans de 18,2%.

GPL a înregistrat o majorare mai redusă, de 16 bani pe litru, respectiv 3,5%.

Pentru un șofer care alimentează cu 50 de litri de benzină, diferența față de finalul lunii iunie înseamnă o cheltuială suplimentară de 74 de lei la un singur plin.

În cazul unui rezervor de 50 de litri de motorină, costul suplimentar ajunge la 84 de lei.

Cele mai mici prețuri identificate duminică, 11 octombrie, sunt înregistrate la stații din Arad și Onești.

Potrivit PretCarburant.ro, benzina standard poate fi cumpărată cu 10,09 lei pe litru la o stație Socar din Arad. Tot în Arad, aceeași rețea afișează cel mai mic preț pentru motorina standard, de 10,83 lei pe litru.

În cazul GPL, cel mai redus tarif este de 4,59 lei pe litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

La nivel județean, Gorj înregistrează cea mai mică medie pentru benzină, de 10,12 lei pe litru, în timp ce Ilfov are cea mai ridicată medie, de 10,15 lei.

Pentru motorină, cea mai mică medie județeană este în Sălaj, de 10,88 lei pe litru, iar cea mai mare este în Ilfov, de 10,91 lei.

În marile orașe, diferențele de preț sunt reduse.

În București, benzina standard costă în medie 10,14 lei pe litru, iar motorina 10,90 lei.

În Cluj-Napoca și Timișoara, media este de 10,15 lei pentru benzină și 10,91 lei pentru motorină. Aceleași valori sunt înregistrate în Constanța și Oradea.

În Iași, Brașov și Craiova, benzina are un preț mediu de 10,14 lei pe litru, iar motorina de 10,90 lei.

Aceste valori reprezintă medii la nivelul fiecărui oraș, astfel că prețul efectiv poate varia de la o benzinărie la alta.

Pe piața internațională, petrolul Brent a ajuns la 104,43 dolari pe baril, potrivit cotației din 9 octombrie pentru contractul cu livrare în decembrie 2026.

Valoarea este cu 0,15 dolari peste cotația precedentă și reflectă o creștere de 50,4% față de 30 iunie, conform seriei de referință utilizate de PretCarburant.ro.

Evoluția petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează costurile carburanților, alături de cursul valutar, taxele aplicate și cheltuielile de rafinare și distribuție.

Datele publicate pentru 11 octombrie arată că prețurile la pompă au intrat într-o perioadă de stabilitate pe termen scurt, însă rămân semnificativ peste nivelurile de la începutul verii.