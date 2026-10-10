Prețurile carburanților, 10 octombrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină la pompă

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate sâmbătă, 10 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Cu toate acestea, diferențele față de sfârșitul lunii iunie sunt considerabile, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei. Potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, benzina standard se menține peste pragul de 10 lei pe litru, în timp ce cotația petrolului Brent depășește 104 dolari pe baril.

Conform statisticilor publicate de PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, fără modificări față de vineri. Datele provin din monitorizarea a 1.353 de stații de alimentare din întreaga țară.

La nivel național, benzina standard se comercializează la prețuri cuprinse între 10,09 și 10,18 lei pe litru, în funcție de stație și de localitate.

Comparativ cu 30 iunie 2026, prețul mediu al benzinei a crescut cu 1,48 lei pe litru, echivalentul unui avans de 17,1%.

Motorina standard înregistrează o medie națională de 10,90 lei pe litru, de asemenea neschimbată față de ziua precedentă. Prețurile practicate în cele 1.353 de stații monitorizate variază între 10,83 și 10,99 lei pe litru.

Față de sfârșitul lunii iunie, motorina s-a scumpit cu 1,68 lei pe litru, respectiv cu 18,2%.

În cazul GPL, prețul mediu național este de 4,71 lei pe litru. Cele 323 de stații incluse în statistici afișează prețuri cuprinse între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Comparativ cu 30 iunie, creșterea este de 16 bani pe litru, adică 3,5%.

Cele mai mici prețuri identificate în statisticile pentru 10 octombrie sunt înregistrate în vestul și estul țării.

La o stație Socar din Arad, benzina standard costă 10,09 lei pe litru, acesta fiind cel mai mic preț raportat la nivel național. Tot la Socar, în Arad, este disponibilă și cea mai ieftină motorină standard, la 10,83 lei pe litru.

Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, înregistrat la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Diferențele dintre prețurile minime și maxime sunt relativ reduse. În cazul benzinei standard, variația este de 9 bani pe litru, iar pentru motorină ajunge la 16 bani pe litru.

Datele PretCarburant.ro indică prețuri medii apropiate în principalele centre urbane din România.

În București, benzina standard are un preț mediu de 10,14 lei pe litru, iar motorina de 10,90 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, benzina standard ajunge la o medie de 10,15 lei pe litru, iar motorina la 10,91 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzină este înregistrată în Gorj, unde litrul costă 10,12 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu o medie de 10,15 lei pe litru.

Pentru motorină, cea mai mică medie județeană este raportată în Sălaj, la 10,88 lei pe litru. Cea mai ridicată se înregistrează în Ilfov, unde prețul mediu ajunge la 10,91 lei pe litru.

Creșterile acumulate în ultimele luni se reflectă direct în cheltuielile șoferilor.

La prețul mediu actual de 10,14 lei pe litru, alimentarea unui rezervor de 50 de litri cu benzină standard costă aproximativ 507 lei. La sfârșitul lunii iunie, pentru aceeași cantitate, costul era de aproximativ 433 de lei.

Astfel, un șofer plătește în prezent cu aproximativ 74 de lei mai mult pentru un plin de 50 de litri de benzină.

În cazul motorinei, alimentarea unui rezervor de aceeași capacitate costă în prezent aproximativ 545 de lei, față de 461 de lei la sfârșitul lunii iunie. Diferența ajunge la 84 de lei pentru un singur plin.

Aceste calcule sunt orientative și au la bază mediile naționale, prețul efectiv putând varia în funcție de stația de alimentare.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 104,43 dolari pe baril în data de 9 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie.

Cotația este cu 0,15 dolari peste nivelul precedent, potrivit datelor incluse în sumarul PretCarburant.ro.

Comparativ cu 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, avansul calculat pe seria continuă a contractelor futures este de 50,4%.

Evoluția petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează costurile carburanților, alături de cursul valutar, taxele aplicate și cheltuielile de rafinare și distribuție.

Deși prețurile la pompă nu au înregistrat modificări față de ziua precedentă, datele din 10 octombrie arată că șoferii continuă să suporte costuri semnificativ mai mari decât la începutul verii.