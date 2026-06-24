Undă verde pentru Autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul intră într-o nouă etapă

Un nou pas administrativ a fost făcut pentru realizarea Autostrăzii Brașov – Făgăraș, după ce documentația proiectului a primit aprobarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a descris această etapă drept una importantă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din centrul țării.

„Astăzi am aprobat în Ministerul Transporturilor documentația aferentă Autostrăzii Brașov – Făgăraș, un proiect esențial pentru conectarea centrului țării la rețeaua națională de autostrăzi”, a transmis Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, aprobarea documentației vine la scurt timp după emiterea acordului de mediu pentru investiție, procedură care permite continuarea etapelor necesare înainte de lansarea lucrărilor.

„Este o nouă bornă importantă în viața acestui proiect, după ce, săptămâna trecută, a fost emis Acordul de Mediu. Urmează aprobarea documentației în Guvern, finalizarea proiectului tehnic și lansarea licitației pentru lucrări”, a precizat secretarul de stat.

Conform datelor prezentate de reprezentantul Ministerului Transporturilor, viitoarea autostradă va avea o lungime totală de 49,3 kilometri și va include mai multe elemente de infrastructură destinate atât traficului rutier, cât și protecției mediului.

„Autostrada va avea o lungime de 49,3 kilometri”, a arătat Horațiu Cosma. Acesta a precizat că traseul va fi deservit de trei noduri rutiere amplasate la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. Autostrada va include 3 noduri rutiere – Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia”, a explicat oficialul.

De asemenea, proiectul prevede realizarea unui număr important de structuri de traversare. „Vor fi construite 49 de poduri, pasaje și viaducte”, a menționat Horațiu Cosma.

Potrivit informațiilor prezentate, investiția va include și facilități dedicate utilizatorilor autostrăzii. „Proiectul va include un spațiu de servicii modern, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare”, a transmis secretarul de stat. Totodată, pe traseu vor fi amenajate structuri speciale destinate traversării în siguranță a animalelor sălbatice.

„Vor fi realizate trei galerii acoperite de tip «cut and cover», cu o lungime totală de aproximativ 800 de metri, care vor funcționa și ca ecoducte pentru protejarea faunei”, a mai precizat Horațiu Cosma.

Oficialul a vorbit și despre întârzierile acumulate de proiect în ultimii ani, subliniind că perioada necesară finalizării studiului de fezabilitate a depășit semnificativ termenul stabilit inițial.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: acest proiect a întârziat mult prea mult. Studiul de fezabilitate avea un termen contractual de 2 ani, însă finalizarea sa a durat aproape 5 ani”, a declarat acesta.

Secretarul de stat a afirmat că ministerul urmărește recuperarea întârzierilor și parcurgerea într-un ritm mai rapid a procedurilor administrative care urmează.

„Din acest moment, obiectivul nostru este să recuperăm cât mai mult din timpul pierdut. La nivelul Ministerului Transporturilor vom accelera toate etapele care țin de noi, astfel încât proiectul să ajungă cât mai repede în Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și apoi în licitația pentru lucrări”, a spus Horațiu Cosma.

Acesta consideră că proiectul ar trebui transferat către Compania Națională de Investiții Rutiere. „Este mai mult decât evident că acest proiect prioritar trebuie transferat, conform legii, la noua companie de drumuri CNIR, unde să fie derulat mult mai profesionist decât până acum”, a afirmat oficialul.

Referitor la calendarul investiției, reprezentantul Ministerului Transporturilor a indicat ca obiectiv lansarea rapidă a licitației și începerea efectivă a lucrărilor în următorii ani. „Ținta noastră este clară: să lansăm licitația de lucrări cât mai rapid și să vedem începutul șantierului în anul 2027”, a declarat Horațiu Cosma.

În ceea ce privește rolul viitoarei autostrăzi, acesta a subliniat importanța conexiunii dintre Brașov și Făgăraș, precum și integrarea traseului în rețeaua rutieră de interes european.