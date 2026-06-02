Industria aviatică traversează o perioadă complicată. Problemele de infrastructură, costurile și criza energetică pun presiune pe companii

Industria aviatică continuă să se confrunte cu provocări importante în mai multe regiuni ale lumii. În timp ce unele companii aeriene își extind rețelele și lansează noi rute, alte aeroporturi și operatori sunt afectați de greve, probleme de infrastructură sau chiar de dificultăți legate de aprovizionarea cu combustibil. Evenimentele din ultimele zile arată că sectorul rămâne extrem de sensibil la factori economici, operaționali și politici.

Traficul aerian către și dinspre Belgia a fost afectat de o acțiune spontană a controlorilor de trafic aerian din cadrul companiei Skeyes.

Greva a dus la anularea a aproximativ 30 de zboruri de pasageri pe aeroportul Charleroi și a afectat în jur de 40 de zboruri cargo pe aeroportul Liège. Probleme au fost raportate și la Bruxelles Airport, unde zeci de curse au înregistrat întârzieri de una până la două ore, iar unele aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi. Operațiunile cargo DHL au fost de asemenea afectate.

Protestul este legat de condițiile în care urmează să fie pus în funcțiune viitorul turn digital de control din Namur. Acesta ar urma să centralizeze, începând de anul viitor, operațiunile turnurilor de control de la aeroporturile Liège și Charleroi.

În timp ce unele aeroporturi se confruntă cu perturbări, compania românească AnimaWings continuă extinderea operațiunilor.

Operatorul a anunțat lansarea unor zboruri directe către Olbia, în Sardinia, și Thessaloniki, în Grecia, cu plecări din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Noile rute au început să fie operate din 2 iunie 2026 și oferă acces direct către unele dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români.

Potrivit companiei, zborurile către Olbia sunt operate din Cluj-Napoca și Timișoara, în timp ce cursele către Thessaloniki sunt disponibile din Cluj-Napoca și Iași. AnimaWings afirmă că aceste rute nu sunt operate în prezent de alți transportatori și fac parte din strategia de dezvoltare a rețelei regionale.

Compania folosește aeronave Airbus A220-300 și precizează că pasagerii beneficiază de servicii de tip full-service, inclusiv bagaj de cabină, alegerea locului și check-in inclus în prețul biletului.

O situație diferită se înregistrează în Cuba, unde compania spaniolă Iberia a decis să suspende temporar ruta directă Madrid-Havana.

Transportatorul a explicat că decizia este legată de problemele de aprovizionare cu combustibil de pe insulă și de deteriorarea condițiilor operaționale. Înainte de suspendarea completă a cursei, aeronavele Iberia au fost nevoite să efectueze escale tehnice în Republica Dominicană pentru realimentare înainte de întoarcerea în Spania.

Compania intenționează să reia zborurile din noiembrie, însă decizia finală va depinde de evoluția situației din Cuba. Între timp, și alți operatori importanți, precum Air France, Turkish Airlines și Air Canada, au redus sau suspendat anumite operațiuni către insulă din cauza dificultăților legate de combustibil.

Potrivit informațiilor disponibile, lipsa combustibilului, scăderea turismului și problemele economice cu care se confruntă Cuba au început să afecteze inclusiv conectivitatea aeriană internațională a țării.