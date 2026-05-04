Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat public un pachet de trei măsuri economice și sociale pe care partidul le-ar implementa dacă ar ajunge la guvernare. Propunerile vizează politica fiscală, stimularea mediului de afaceri și reforma sistemului public de pensii, fiind justificate prin actualul context economic al României.

Prima măsură anunțată de AUR vizează modificarea cotelor de TVA, cu intenția de a reveni la niveluri anterioare. Reprezentanții formațiunii susțin că actualele politici fiscale au avut ca obiectiv reducerea consumului intern, însă efectul ar fi depășit pragul de echilibru economic.

În viziunea partidului, scăderea consumului a avut un impact negativ asupra economiei, iar o eventuală corecție a TVA ar putea contribui la revitalizarea pieței interne și la relansarea activității economice.

A doua direcție propusă de AUR are în vedere mediul de afaceri, cu accent pe fiscalitatea aplicată veniturilor din dividende. Formațiunea propune reducerea impozitului pe dividende sub nivelul impozitului pe veniturile salariale.

Potrivit lui Petrișor Peiu, această măsură ar putea stimula inițiativa privată, investițiile și dezvoltarea capitalului autohton, contribuind la consolidarea sectorului antreprenorial într-un context economic considerat dificil.

A treia direcție anunțată vizează sistemul public de pensii și cadrul general de aplicare a legii. AUR susține necesitatea indexării pensiilor, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor în raport cu evoluția economică.

În același timp, partidul pune accent pe întărirea respectării legii în societate, considerând acest aspect esențial pentru stabilitatea socială și funcționarea instituțiilor publice.

„Aș începe cu revenirea la cotele de TVA, pentru că Guvernul s-a bătut în piept că va trebui să taie consumul, să reducă foarte mult consumul și să crească partea de investiții. Iată că a scăzut foarte mult consumul, dar până într-atât încât a îngropat economia. Suntem deja în criză economică. Și atunci cred că ar trebui să vedem dacă economia României are sau nu nevoie de consum și ce înseamnă acel consum. În al doilea rând, ar fi important de redat suflul antreprenorial, adică de redus impozitul pe dividende sub pragul impozitului pe veniturile salariale. În al treilea rând, cred că ar fi important să readucem respectarea legii în societate și să indexăm pensiile”, a declarat Petrișor Peiu, pentru Adevărul.

Declarațiile liderului senatorilor AUR vin într-un moment politic tensionat, în condițiile în care o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan urmează să fie supusă votului în Parlament.

Votul programat pentru marți, 5 mai, ar putea influența semnificativ echilibrul politic și direcția viitoare a guvernării, într-un climat marcat de dezbateri intense privind politicile economice și fiscale.