Prezent la podcastul realizat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube Hai România, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a lansat un atac dur la adresa actualului Executiv. În opinia sa, cabinetul condus de Ilie Bolojan reprezintă un pericol real pentru viitorul țării, iar îndepărtarea acestuia de la putere a devenit o urgență națională.

Adrian Severin consideră că prelungirea mandatului actualului guvern nu face altceva decât să adâncească problemele României. Fostul oficial a subliniat că, dincolo de eroziunea de imagine a miniștrilor, adevărata tragedie este degradarea iremediabilă a statului.

„Aici este problema. Politica ține și de moment, de timing, cum se spune, de momentul în care se întâmplă diverse lucruri. Sunt de acord că ei se vor compromite mai departe dacă vor rămâne la guvernare, dar vor trece și de limita ireversibilității. Nu vom mai putea repara stricăciunile lor sau limita dincolo de care deformarea României vor fi de nereparat. Aici este problema”, a explicat Adrian Severin în cadrul podcastului de pe evz.ro.

Referitor la moțiunea de cenzură programată pentru ziua de marți, Adrian Severin este de părere că, într-un context democratic normal, debarcarea guvernului ar trebui să fie o simplă formalitate matematică. Cu toate acestea, el atrage atenția asupra unor influențe oculte care ar putea bloca procesul legislativ.

„Ei deja, pentru că vă puneți problema, vă puneți întrebarea, va trece sau nu va trece? Păi ar trebui să treacă moțiunea. Că aritmetica parlamentară îmi spune că nu va fi nicio problemă ca să treacă această moțiune promovată de primele două grupuri parlamentare ca dimensiune din actualul legislativ. Foarte bine! Dar de ce ne punem întrebarea? Pentru că toate aceste partide sunt penetrate. Sunt penetrate exact de aceste forțe anti-democratice, anti-naționale, aceste forțe anti-identitare și împotriva naturii”, a mai precizat fostul ministru.

Criticile lui Adrian Severin nu s-au oprit doar la competența politică a Executivului, ci au vizat și moralitatea celor care conduc astăzi destinele României. Acesta a vorbit despre metodele prin care ar fi controlați parlamentarii și despre modul în care „oameni cinstiți” au fost înlăturați pentru a face loc actualei echipe.

„Există și șantaje, există amenințări, există multe, multe altele, există mită. Toate acelea de care au fost acuzați, oamenii cinstiți din România, care au trebuit dislocați din pozițiile în care mai puteau face ceva pentru această țară. Și vine această gașcă de nemernici care ei abia sunt cei care au comis și continuă să comită tot felul de infracțiuni, independent de erorile politice. Această imoralitate generală. Dar ei sunt cei care au fost justițiarii. Nu uitați că ei printre altele au venit la putere ca să înlăture necinstea din România”, a conchis Adrian Severin la Hai România.