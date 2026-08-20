Siegfried Mureșan trasează linia roșie pentru viitorul Guvern: PSD nu trebuie să revină la guvernare

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de premier, susține că PSD nu trebuie să revină la guvernare. Liberalul a prezentat joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, argumentele pentru formarea unui Cabinet care să continue reformele și politica bugetară aplicate de Guvernul Bolojan. El acuză social-democrații că nu oferă garanții credibile privind menținerea măsurilor adoptate în ultimul an.

PSD nu ar trebui să facă parte din viitorul Executiv, afirmă Siegfried Mureșan, care invocă pozițiile adoptate de social-democrați în ultimele săptămâni și opoziția acestora față de măsurile Guvernului Bolojan. Europarlamentarul PNL compară rezultatele bugetare din prima jumătate a anului cu situația înregistrată în perioada Cabinetului condus de Marcel Ciolacu.

„Tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni confirmă un lucru: PSD nu trebuie să revină la guvernare. Declaraţiile şi acţiunile pesediştilor arată că nu sunt de încredere pentru a continua guvernarea responsabilă din ultimul an. Cu efortul şi încrederea românilor, Guvernul Bolojan a reuşit să reducă deficitul bugetar al ţării cu 28 de miliarde de lei în primele şase luni ale anului, faţă de perioada de risipă a Guvernului Ciolacu din prima parte a anului 2025″, a scris Mureşan, joi, pe Facebook.

Liberalul a explicat dimensiunea sumei printr-o comparație cu investițiile publice care ar putea fi realizate din 28 de miliarde de lei. Potrivit calculelor prezentate de acesta, banii ar acoperi construcția a aproximativ 230 de kilometri de autostradă, a 1.800 de creșe moderne sau a opt spitale regionale.

Siegfried Mureșan consideră că menținerea disciplinei bugetare este esențială pentru finanțarea dezvoltării României, în special după încheierea accesului la fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență. El amintește că social-democrații au criticat măsurile Executivului și au susținut moțiunea de cenzură îndreptată împotriva Guvernului Bolojan.

„Continuarea guvernării responsabile, fără risipă, este singura garanţie pentru dezvoltarea sustenabilă a României în următorii ani şi pentru existenţa unui buget de investiţii, în condiţiile în care, de anul viitor, nu vom mai avea fondurile din PNRR. Măsurile care ne-au adus într-o situaţie mai bună faţă de acum un an au fost aspru criticate de PSD, care a iniţiat şi a votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ca atare, PSD are zero credibilitate când spune că va continua reformele şi nu va reveni la risipă”, a explicat europarlamentarul.

În opinia reprezentantului PNL, România are nevoie de un Executiv capabil să ofere garanții că politicile considerate eficiente în mandatul premierului Bolojan vor fi menținute. Credibilitatea angajamentelor viitorului Cabinet este prezentată drept una dintre condițiile principale pentru continuarea reformelor.

Propunerea liberalului pentru viitoarea formulă de guvernare include reformarea aparatului de stat, reducerea cheltuielilor nejustificate și accelerarea absorbției fondurilor europene. Siegfried Mureșan solicită, de asemenea, protejarea reformelor asumate prin PNRR și finalizarea proiectelor finanțate prin acest mecanism în termenele stabilite.