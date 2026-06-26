Piața de capital din România accelerează în 2026. Alexandru Petrescu, ASF: Bursa intră într-o nouă etapă de maturizare

Piața de capital din România a început anul 2026 cu o evoluție puternică, marcată de creșteri consistente ale principalilor indicatori bursieri și de un interes mai ridicat din partea investitorilor. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, afirmă că datele din primul trimestru arată că piața locală traversează un proces de maturizare și își consolidează rolul în finanțarea economiei.

Potrivit președintelui ASF, piața de capital din România a cunoscut o accelerare vizibilă a activității în primele trei luni ale anului 2026. Evoluția prețurilor, creșterea volumelor tranzacționate și majorarea capitalizării bursiere indică o consolidare a pieței și o implicare mai mare a investitorilor.

Indicele principal BET a crescut cu 58,68% la finalul lunii martie comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Evoluția reflectă performanța companiilor cu cea mai mare lichiditate listate la Bursa de Valori București și, potrivit ASF, reprezintă un semnal al încrederii tot mai mari în piața locală.

Activitatea de tranzacționare s-a intensificat semnificativ în primul trimestru al anului. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe piața reglementată și pe sistemul alternativ a ajuns la 14,18 miliarde de lei, în creștere cu 40,49% față de aceeași perioadă din anul trecut.

În același timp, numărul tranzacțiilor a avansat cu peste 80%, ceea ce indică o participare mai activă a investitorilor și o lichiditate mai ridicată pe piață.

Segmentul acțiunilor a rămas principalul motor al pieței de capital. Acesta a generat tranzacții în valoare de 7,98 miliarde de lei, reprezentând peste 56% din valoarea totală tranzacționată în primul trimestru.

În paralel, instrumentele cu venit fix și-au păstrat o pondere importantă în piață, chiar dacă volumul tranzacțiilor a fost mai redus comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. ASF consideră că această evoluție reflectă o schimbare a preferințelor investitorilor într-un context de piață aflat în transformare.

Capitalizarea bursieră a pieței reglementate a ajuns la 550,83 miliarde de lei la sfârșitul lunii martie 2026. Comparativ cu finalul anului trecut, valoarea companiilor listate a crescut cu 5,3%, ceea ce confirmă consolidarea treptată a pieței de capital.

În același timp, industria organismelor de plasament colectiv și-a continuat expansiunea. Activele totale administrate au ajuns la 63,13 miliarde de lei, în creștere cu 38,61% față de primul trimestru din 2025.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, apreciază că evoluțiile din primul trimestru al anului 2026 arată o piață de capital mai activă, mai lichidă și mai bine conectată la comportamentul investitorilor.

Potrivit acestuia, Autoritatea de Supraveghere Financiară își menține obiectivul de a susține stabilitatea, transparența și funcționarea corectă a mecanismelor pieței, astfel încât dezvoltarea pieței de capital să continue într-un cadru bazat pe încredere și consistență instituțională.