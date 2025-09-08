Măsura are în vedere posibilitatea instituirii unei circumstanțe agravante speciale în cadrul infracțiunii de omor calificat. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Justiției, este vorba despre uciderea unei persoane pe motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate sau boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, precum și alte împrejurări similare.

Inițiativa ministerului vine ca răspuns la preocupările generate în spațiul public privind săvârșirea unor infracțiuni contra vieții și la îngrijorările exprimate de Parlamentul României, ca organ reprezentativ suprem al poporului român. Totodată, s-a constatat că legislațiile din alte state adoptă soluții mai specifice în anumite situații particulare, care se abat de la reglementarea generală și egalitară aplicabilă infracțiunilor contra vieții.

„Având în vedere preocuparea generată în spațiul public de săvârșirea unor infracțiuni contra vieții, în special ca urmare a receptării, la nivelul societății, a unei poziții vulnerabile a anumitor categorii de persoane; Luând în considerare, de asemenea, îngrijorarea exprimată inclusiv de către Parlamentul României în această privință, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului român; Constatând existența în cadrul mai multor legislații naționale a unor soluții legislative care se îndepărtează, în cazul infracțiunilor contra vieții, de soluția tradițională a unei reglementări generale/egalitare și se orientează uneori – ca răspuns la diferitele situații particulare – către o reglementare mai specifică”, a transmis Ministerul Justiției într-un comunicat publicat pe Facebook.

Ministerul Justiției va iniția consultări cu toți actorii relevanți pentru a stabili dacă intervenții legislative sunt necesare și, dacă se confirmă această nevoie, pentru a identifica soluțiile optime de reglementare.

O posibilă soluție ar fi includerea în infracțiunea de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale, aplicabilă atunci când viața unei persoane este suprimată din motivele enunțate anterior. În aceste cazuri, fapta ar urma să fie încadrată ca omor calificat, pentru care legea prevede pedeapsa cu detențiunea pe viață, alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.

„Pornind de la dispozițiile în vigoare ale Codului penal care incriminează faptele de omor, Ministerul Justiției – în considerarea angajamentului său constant în evaluarea și, dacă este cazul, îmbunătățirea soluțiilor legislative menite să asigure protecția valorilor sociale protejate de dispozițiile Codului penal – va iniția consultări cu toți actorii relevanți astfel încât să decidă dacă sunt necesare intervenții legislative asupra respectivelor dispoziții ale Codului penal și, dacă o astfel de necesitate va fi stabilită, să identifice soluțiile optime de reglementare, apte să contribuie suplimentar la realizarea acestui deziderat. O astfel de soluție poate consta în instituirea în cuprinsul infracțiunii de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale constând în suprimarea vieții unei persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel. În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracțiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani”, a conchis autoritatea.

Postarea realizată de Ministerul Justiției poate fi vizualizată aici.