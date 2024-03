A murit marele Tache Macri! Ar fi împlinit 93 de ani pe 28 aprilie. Întreg fotbalul din România este în zi de doliu.

Dumitru „Tache” Macri este primul fotbalist din România nominalizat pentru „Balonul de Aur”. Denumit adesea și Premiul Fotbalistul Anului în Europa, „Balonul de Aur” este o distincție anuală acordată de către France Football.

Premiul îi este înmânat jucătorului considerat a fi cel mai bun pe parcursul anului calendaristic anterior.

Tache Macri, fundaşul legendar al Rapidului, a fost nominalizat la reputata distincţie în anul 1961. Avea atunci 30 de ani şi, din păcate, a obţinut doar un singur punct. Tot un punct a primit atunci şi Eusebio, care juca la Benfica, care a cucerit apoi „Balonul de Aur” în 1965.

În anul în care a fost nominalizat şi Tache Macri, distincţia a fost câştigată de Omar Sivori, fotbalistul celor de la Juventus.

Tot în 1961, Macri a fost chemat să joace într-un meci dintre o selecționată a Europei și alta a lumii. Autoritățile comuniste i-au reținut însă telegrama de selecționare.

Dumitru Macri a evoluat în tricoul celor de la Rapid Bucureşti timp de 15 sezoane, între 1950 şi 1965. În 14 din cele 15 sezoane, a purtat şi banderola de căpitan. În 1964, a câștigat Cupa Balcanică cu Rapid.

A bifat şi 10 selecţii în echipa naţională de fotbal a României.

Ulterior, România a avut şi alţi jucători nominalizaţi la „Balonul de Aur”. În 1970, Florea Dumitrache și Cornel Dinu au fost nominalizați pentru acest trofeu.

Dudu Georgescu a fost nominalizat de trei ori la acest premiu. Helmuth Duckadam s-a clasat pe locul 8, în urma meciului de legendă de la Sevilla. Gheorghe Hagi a fost nominalizat de patru ori, iar în 1994 a obținut jumătate din punctele câștigătorului trofeului, bulgarul Hristo Stoicikov.

Tache Macri s-a născut în Bucureşti, pe 28 aprilie 1931. Părinții său erau de origine elenă.

A primit oferte să joace la multe cluburi, chiar şi din străinătate, însă nu a dorit să părăsească pentru nimic Rapidul.

„Atmosfera era fantastică! Filoti era omul care ne mobiliza pe toți și ne spunea că trebuie să nu dezamăgim milioanele de rapidiști. De aia nici nu am plecat de la Rapid, pentru că puteam să merg la Panathinaikos, că aveam rude în Grecia.

Puteam să rămân în Anglia, în 1958, că am avut ofertă. Pentru Rapid am refuzat gradele celor de la Dinamo și Steaua și-mi pare bine că am hotărât asta, pentru că altfel cred că înnebuneam”, spunea el într-un interviu mai vechi.