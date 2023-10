UPDATE: Aitana Bonmati, mijlocaș la Barcelona și naționala Spaniei, a câștigat Balonul de Aur la fotbal feminin.

În clasamentul Balonului de Aur 2023, pe locul 5 se află Rodri, urmat de Vini Jr. pe locul 6 și de Julian Alvarez pe 7.

Manchester City a câștigat premiul pentru cel mai bun club al anului în fotbalul masculin. Echipa antrenată de Pep Guardiola a câștigat Champions League, Premier League și Cupa Angliei.

Haaland a câștigat trofeul „Gerd Muller”

Emiliano Martinez (31 de ani) a câștigat trofeul Yashin, acordat celui mai bun portar.

Barcelona, cea mai bună echipă de fotbal feminin.

Gala Balonului de Aur are loc chiar în aceste momente, la Theatre du Chatelet din Paris. Locul 10 în clasament îl ocupă Luka Modric (38 de ani). Pe locul 9 s-a situat Bernardo Silva (29 de ani), urmat de Victor Osimhen (24 de ani) pe locul 8.

Premiul Socrates, acordat pentru gesturi caritabile, a fost câștigat de către Vinicius Junior.

Jude Bellingham (20 de ani) a câștigat Trofeul Kopa. Acesta i-a fost decernat de către Eden Hazard, proaspăt retras din activitate.

Balonul de Aur 2023. Luni, pe data de 30 octombrie, se va afla cine va intra în posesia celui mai râvnit trofeu individual din fotbalul mondial. Printre favoriți se numără argentinianul Lionel Messi și norvegianul Erling Haaland. Ceremonia a început în jurul orei 21.00, iar marele câștigător va fi dezvăluit la ora 23:25 (ora României).

În sezonul trecut, Lionel Messi, care joacă la Inter Miami, a marcat 42 de goluri și a dat 26 de assist-uri. Acesta a câștigat Cupa Mondială cu Argentina, titlul și Supercupa Franței cu PSG.

Al doilea favorit este Erling Haaland, de la Manchester City. În sezonul trecut, norvegianul a marcat 56 de goluri și a oferit 9 pase decisive. A câștigat UEFA Champions League, Premier League și FA Cup.

Aceasta este lista cu cei 30 de finaliști pentru Balonul de Aur 2023:

