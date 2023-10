Lionel Messi este anunțat, pe surse, câștigător al Balonului de Aur

Presa din Spania a anunțat că Lionel Messi va câștiga Balonul de Aur pentru a opta oară! Starul argentinian Lionel Messi va primi pentru a opta oară în cariera sa trofeul Balonul de Aur. Trofeul va fi decernat căpitanului „pumelor” cu ocazia galei organizate la sfârşitul acestei luni de revista France Football, anunţă cotidianul spaniol Sport.

Messi (35 de ani) va fi recompensat pentru succesul înregistrat cu naţionala ţării sale la Cupa Mondială 2022 din Qatar. Starul americanilor de la Inter Miami a câștigat cu naționala țării sale, Argentina, Cupa Mondială, pentru a treia oară în istoria „pumelor”, conform publicaţiei citate. În 2022, Leo Messi îmbrăca încă tricoul unei echipe din Europa, și anume cel al campionilor din Franța, Paris Saint Germain.

Argentinianul, care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Barcelona, joacă în prezent la echipa americană Inter Miami.

Ar fi primul din afara Europei

El a mai cucerit anterior de 7 ori trofeul rezervat celui mai bun fotbalist al planetei. Asta s-a întâmplat în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 şi 2021. Messi este urmat în palmares de portughezul Cristiano Ronaldo. Portughezul a câştigat și el de cinci ori Balonul de Aur. Asta s-a întâmplat în 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Astfel, dacă se va adeveri, Lionel Messi ar deveni primul jucător angajat în afara Europei care câștigă Balonul de Aur

Anul trecut, Balonul de Aur a revenit atacantului francez Karim Benzema, fostul căpitan al echipei Real Madrid, care evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al-Ittihad.

Leo Messi a debutat în fotbalul mare la echipa catalană FC Barcelona, în 2003. Avea atunci doar 17 ani. Din acel an, când încă pe Camp Nou evolua un alt mare star internațional, brazilianul Ronaldinho, Messi și-a pus amprenta pe fotbalul mondial. An după an și-a trecut în cont trofee după trofee. A câștigat atât la nivel de echipă cât și la nivel personal tot ce se putea. Foarte multă lume îl consideră cel mai mare fotbalist all-time.

La categoria feminină, Balonul de Aur va reveni în acest an spaniolei Aitana Bonmati. Ea a câştigat Liga Campionilor cu FC Barcelona şi Cupa Mondială cu selecţionata ţării sale, precizează Sport.

Cea de-a 67-a ediţie a galei premiilor Balonul de Aur va avea loc în data de 30 octombrie la Teatrul Chatelet din Paris.