Argentina a reușit să se califice cu scorul de 1-0 împotriva echipei Paraguay pentru Cupa Mondială din 2026. Meciul a fost însă scena pentru izbucnirea unui scandal care îl are în centru pe Lionel Messi.

Sportivul tocmai a revenit după o accidentare. El a fost introdus în joc abia în în minutul 53, când i-a luat locul lui Julian Alvarez.

Starul argentinian a creat un moment de senzație cu două execuții spectaculoase. Prima a fost realizată din din lovitură liberă și mingea a lovit bara laterală. A doua execuție a fost făcută dintr-un corner, balonul fost respins de portarul advers la limită. Cu toate acestea, momentul serii a fost creat de o altă fază.

În urma unui duel intens dintre vedeta argentiniană și Antonio Sanabria, jucătorul paraguayan a fost înregistrat de camerele video în timp ce scuipa în direcția adversarului său, care era întors cu spatele.

La sfârșitul meciului, Lionel Messi a fost întrebat despre incidentul de pe teren, iar reacția sa a fost neașteptată, mai ales că cei doi sportivi au fost colegi la FC Barcelona.

În urma rezultatelor din etapa a treia a preliminariilor, Argentina este lider, cu nouă puncte, urmată de Brazilia (șapte puncte) și de Columbia (cinci puncte).

După meci, Sanabria a negat acuzațiile că l-ar fi scuipat pe Messi. Sportivul a explicat că de vină a fost unghiul din care a fost filmat momentul. Potrivit lui, unghiul a creat iluzia greșită că ar fi făcut acest gest.

„Sunt chestii normale într-un meci, asta-i tot. Am văzut. Am primit imaginile și pare că l-am scuipat, dar nu am făcut-o, el este departe.

Din imagine pare, după cum se vede din spate, că parcă îl scuip, dar nu s-a întâmplat asta”, a precizat, la rândul său. Antonio Sanabria.