Echipa națională a Argentinei a reușit o performanță remarcabilă, câștigând Copa America pentru a doua oară consecutiv. Aceasta a învins reprezentativa Columbiei cu scorul de 1-0.

Meciul s-a desfășurat pe stadionul Hard Rock din Miami. Meciul a avut nevoie de prelungiri.

Unicul gol a fost marcat de Lautaro Martínez în minutul 112 al prelungirilor, aducând Argentina la un pas de glorie.

Bucuria victoriei a fost umbrită de accidentarea starului Lionel Messi. În minutul 66, Messi s-a accidentat singur și a fost forțat să părăsească terenul.

Vizibil afectat, Messi și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă pe bancă.



