Argentina a câștigat pentru a treia oară Cupa Mondială. Echipa lui Messi a învins Franța pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 după prelungiri).

La finalul prelungirilor, scorul era 3-3, golurile fiind marcate de Messi ’23 (penalti), ‘109, Di Maria ’36 / Mbappe ’80 (penalti), ’81, ‘118 (penalti).

1-0, min. 23: Messi a marcat dintr-un penalti acordat după o intrare a lui Dembele la Di Maria.

2-0, min. 36: Al doilea gol al argentinienilor a venit după o fază superbă de contraatac. Mingea s-a plimbat pe traseul Messi – De Paul – Mac Allister, acesta i-a pasat perfect lui Di Maria, care a înscris.

2-1, min 80: Mbappe a înscris dintr-un penalti acordat pentru un fault al lui Otamendi la Kolo Muani

2-2, min. 81: Messi a pierdut balonul, a venit un contraatac al francezilor şi Mbappe a înscris, egalând situaţia pe tabelă.

3-2, min. 109: Atac în trei al Argentinei, pasele au mers perfect şi Messi a trimis în poartă.

3-3, min. 118: penalti pentru henţ în careu.

Au urmat loviturile de departajare

Kylian Mbappe 0-1 (gol)

Lionel Messi 1-1 (gol)

Kingsley Coman 1-1 (ratare – apără Emiliano Martinez)

Paulo Dybala 2-1 (gol)

Aurelien Tchouameni 2-1 (ratare – pe lângă poartă)

Leandro Paredes 3-1 (gol)

Randal Kolo Muani 3-2 (gol)

Gonzalo Montiel 4-2 (gol). ARGENTINA E CAMPIOANĂ MONDIALĂ

Argentina a mai cucerit Cupa Mondială în 1978 şi 1986.

La acest meci, Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe partide jucate la turneele finale ale CM (26) şi Lloris portarul cu cele mai multe meciuri la turneele finale (20).

Argentina: Martinez – Molina (Montiel ’91), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala ‘120+1) – Di Maria (Acuna ’64), De Paul (Paredes ‘102), Fernandez, Mac Allister (Pezzella ‘116) – Messi, Alvarez (Lautaro Martinez ‘103). Selecţioner: Lionel Scaloni

Franţa: Lloris – Koundé (Disasi ‘120+1), Varane (Konate ‘112), Upamecano, T. Hernandez (Camavinga ’71) – Griezmann (Coman ’71), Tchouaméni, Rabiot (Fofana ’96) – O. Dembélé (Kolo Muani ’41), Giroud (Thuram ’41), Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Meciul a fost arbitrat de polonezul Szymon Marciniak.

Lionel Messi, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din Qatar

Argentinianul a fost desemnat cel mai bun jucător al competiţiei. Este a doua oară când primește acest trofeu, după ce a mai primit acest trofeu şi în 2014, la finala pierdută cu Germania.

Portarul Argentinei a făcut spectacol la loviturile de departajare.

“Am suferit mult. Ne gândeam că avem jocul sub control, dar ei au reuşit să revină. A fost un meci foarte complicat. Ne era menit să suferim. Adversarii au avut o ultimă ocazie de a câştiga şi din fericire am putut opri mingea. Este momentul la care am visat mereu, nu am cuvinte. Îi dedic familiei mele victoria”, a spus jucătorul, potrivit L’Equipe.