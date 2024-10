Nopțile în care invitații și nuntașii dansau până în zori la o nuntă ar putea fi istorie. La Târgu Jiu, primarul intenționează să interzică petrecerile nocturne cu zeci sau sute de invitați, propunând organizarea acestor evenimente pe parcursul zilei.

Această inițiativă are scopul de a susține atât participanții, cât și angajații localurilor de evenimente, însă se aplică exclusiv nunților, lăsând botezurile și alte festivități în afara acestei reglementări.

Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu, a declarat că se va încerca reglementarea astfel încât ora 1 să fie momentul la care se încheie orice eveniment de acest tip în municipiu. El a menționat că se referă în special la nunți, care implică un număr mare de invitați, și nu la evenimentele mai mici, precum cele de naștere sau petrecerile cu 30-40-50 de persoane.

„O sa incercam s-o reglementam in asa fel incat poate ora 1 sa fie ora la care se inchide orice eveniment pe raza municipiului Targu Jiu de genul acesta.0.56 eu ma refer aici nu la evenimentele de nastere nu ma refer la evenimente de 30-40-50 de persoane, ma refer in primul rand la nunti, acelea sunt cu public numeros si cu numar de invitati foarte mare”, spune Marcel Romanescu, Primar Târgu Jiu.