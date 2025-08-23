Schimbări majore în sistemul pensiilor. Noua revizuire a sistemului de pensii ar putea aduce schimbări radicale, pe fondul îngrijorărilor legate de inaccesibilitatea și creșterea costurilor pensiilor din Marea Britanie.

Vârsta actuală de pensionare este de 66 de ani, cu o creștere la 67 de ani planificată pentru următorii doi ani și o creștere la 68 de ani, între 2044 și 2046.

Acest anunț vine în urma unor rapoarte privind starea pensiilor din Marea Britanie, care au indicat o disparitate tot mai mare și au avertizat că „pensionarii de mâine ar putea fi mai săraci decât cei de astăzi”.

Acest lucru a determinat guvernul să readucă la viață un organism din epoca guvernului Tony Blair, cunoscut sub numele de Comisia pentru Pensii, în efortul de a aborda această inegalitate tot mai mare, informează ITV.com.

Prima Comisie pentru Pensii a fost înființată acum aproape două decenii și a fost responsabilă de simplificarea sistemului și implementarea înscrierii automate la sistemul de pensii pentru angajați.

Înscrierea automată la sistemul de pensii este însărcinată cu creșterea numărului de angajați care economisesc la 88%, față de 55% în 2012. Comisia va fi condusă acum de baroneasa Jeannie Drake, membră a Comisiei anterioare, și va prezenta un raport cu propuneri care se extind și după următoarele alegeri.

Ministrul pensiilor, Torsten Bell, a declarat: „Comisia inițială pentru pensii a contribuit la creșterea economisirii la pensii și la reducerea sărăciei în rândul pensionarilor. Dar dacă vom continua așa, pensionarii de mâine riscă să fie mai săraci decât cei de astăzi.”

Reintroducerea Comisiei pentru Pensii a fost salutată de industrie.

Trei rapoarte publicate luni evidențiază inegalitatea tot mai mare în rândul anumitor categorii demografice și înrăutățirea situației viitorilor pensionari.

Experții au avertizat că persoanele care doresc să se pensioneze în 2050 ar putea primi cu 800 de lire sterline mai puțin pe an decât pensionarii actuali.

Analiza Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP) a sugerat că 15 milioane de persoane economiseau prea puțin pentru pensie, persoanele care lucrează pe cont propriu, persoanele cu salarii mici și unele minorități etnice fiind cel mai afectate.

Cifrele au arătat că 45% dintre adulți nu investesc în pensii și doar un sfert dintre persoanele de origine pakistaneză economisesc pentru pensie.

Femeile se confruntă cu un decalaj semnificativ de pensii între sexe, cele care se apropie de pensionare primind jumătate din venitul la care se pot aștepta bărbații.