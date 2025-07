Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a pronunţat în favoarea taxării anumitor servicii consulare, precizând, însă, că dorește menţinerea gratuităţii pentru serviciilor esențiale pentru românii din Diaspora. În opinia ei, statul român trebuie să protejeze gratuitatea unor servicii esențiale pentru românii din Diaspora, „chiar dacă nu toate țările fac asta”.

Potrivit spuselor sale, este „extrem de important” ca orice cetățean român să aibă acces gratuit la actele de identitate și la certificatele de naștere ale copiilor săi care se nasc în afara României.

„Nicio persoană din coaliția de guvernare, fie ea parlamentar, ministru sau politician al vreunui partid care reprezintă în acest moment coaliția de guvernare, nu doar că nu a dat acest feedback către Ministerul Afacerilor Externe mai departe, dar vorbim de oameni care au votat această măsură.

Trebuie să găsim soluții să păstrăm gratuitate acestor servicii. Eu consider că parte din această soluție este, de exemplu, ca un cetățean străin, când are nevoie de o traducere autorizată sau are nevoie de o procură, să plătească pentru serviciul respectiv, ca un român. Oamenii au nevoie, în multe dintre cazuri, de servicii decente și rapide. Ar prefera să plătească un preț decent pentru serviciul respectiv, dar să nu fie nevoie să aștepte luni de zile ca să aibă acces la el.

Miza ar fi să protejăm gratuitatea serviciilor esențiale între cetățeni și statul român. Avem nevoie să putem să generăm resurse prin venituri care sunt similare cu taxe sau servicii plătite”, a explicat ministrul Afacerilor Externe.