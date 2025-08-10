Majorările au stârnit deja reacții puternice în rândul șoferilor din municipiu, care spun că noile tarife sunt exagerate și greu de suportat, mai ales în contextul economic actual. Primarul orașului a explicat însă că aceste creșteri sunt singura soluție pentru a putea continua investițiile demarate, astfel încât proiectele locale să fie finalizate chiar și fără sprijinul guvernamental.

În orașul Târgu Jiu, din județul Gorj, prețurile pentru parcările de reședință vor crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, tariful pentru un loc de parcare utilizat pe timpul zilei, în intervalul 8:00 – 16:00, se va tripla, iar pentru parcările permanente, accesibile 24 de ore din 24, prețul va fi dublu față de cel actual.

Pentru parcările de noapte, prețul anual va crește de la 120 de lei, cât este în prezent, la 260 de lei. În cazul parcărilor permanente, tariful va depăși 700 de lei pe an. Autoritățile locale justifică aceste majorări prin necesitatea de a colecta fonduri pentru finalizarea unor investiții locale, a căror finanțare a fost blocată de Guvern.

În Târgu Jiu există aproximativ 14.000 de locuri de parcare de reședință, iar costul mediu de întreținere al unui loc este de circa 100 de lei anual. Astfel, întreținerea tuturor locurilor ajunge la o sumă de aproximativ 1,4 milioane de lei pe an, sumă pe care administrația locală trebuie să o acopere.

Pentru șoferii care doresc un loc de parcare rezervat doar pe durata zilei, tariful se va majora la peste trei ori față de cel actual, iar pentru cei care vor locuri permanente, prețul va crește considerabil, ajungând la mai mult de 700 de lei pe an.

Decizia autorităților a stârnit nemulțumiri în rândul locuitorilor. Mulți dintre ei consideră scumpirile exagerate și greu de suportat în contextul economic actual. Unii dintre cetățeni au spus că majorările sunt prea mari, în timp ce alții au subliniat că nu mai își permit aceste costuri suplimentare. Există și voci resemnate care au acceptat situația, deși nu sunt mulțumite.

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a explicat că majorarea tarifelor pentru parcările de reședință este o măsură necesară pentru a acoperi finanțarea proiectelor locale blocate la nivel guvernamental. Edilul a precizat că, în medie, un loc de parcare va costa aproximativ un leu pe zi, o sumă justificată pentru a putea continua investițiile începute.

Potrivit primarului, Guvernul a suspendat finanțarea unor proiecte esențiale pentru oraș, astfel că autoritățile locale sunt nevoite să găsească surse proprii de venit pentru a le finaliza, conform Digi24.

„360 de lei pe an, împărțit la 360 și ceva de zile ale fiecărui an, asta înseamnă 1 leu pe zi pentru un loc de parcare pe care îl ai rezervat. După cum bine vedeți, proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea. Fiecare autoritate locală trebuie să găsească soluții, astfel încât măcar acele proiecte pe care le-am început să le putem finaliza”, a spus Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.

Hotărârea de a majora tarifele pentru parcările de reședință a fost adoptată în Consiliul Local Târgu Jiu, cu 17 voturi „pentru” și 3 „împotrivă”. Astfel, măsura va intra în vigoare de la începutul anului viitor, iar locuitorii vor trebui să se adapteze noilor costuri.

Practic, locuitorii care până acum plăteau o sumă rezonabilă pentru un loc de parcare rezervat pe timpul zilei vor trebui să scoată din buzunar de trei ori mai mult. Pentru cei care doresc un loc permanent, costul se dublează. În condițiile actuale, mulți dintre șoferi consideră această schimbare o povară financiară dificil de gestionat.