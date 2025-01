Nuntă 2025. Peste două luni, sistemul electronic pentru actele de stare civilă va deveni operațional în toate primăriile din țară, marcând un pas important în modernizarea administrației publice.

Această schimbare presupune completarea electronică a certificatelor de naștere, căsătorie și deces, urmată de tipărirea acestora. Implementarea unui astfel de sistem vine cu numeroase avantaje, dar și cu anumite provocări pentru cetățeni.

Nuntă 2025. Noua metodă de emitere a actelor de stare civilă aduce un plus de eficiență și siguranță. Datele sunt introduse într-un sistem informatic integrat, eliminând erorile de scriere manuală și reducând birocrația. La Primăria Sectorului 6, primele căsătorii au fost deja oficiate prin această metodă, iar până la 31 martie, toate primăriile din România trebuie să adopte sistemul.

Vechiul registru de semnături a fost înlocuit cu un format digital, ceea ce implică ca mirii semnează atât fizic, cât și digital. Această schimbare crește nivelul de securitate al documentelor și facilitează arhivarea electronică.

Nuntă 2025. Una dintre principalele provocări pe care le aduce sistemul electronic este imposibilitatea ofițerii căsătoriilor în afara primăriei. Deoarece sistemul implică un laptop conectat la o imprimantă, ofițerii de stare civilă nu se mai pot deplasa pentru ceremonii în aer liber.

Acest aspect i-a determinat pe mulți miri să caute alternative creative pentru a-și păstra visul unei nunți organizate în locuri speciale.

O soluție populară este organizarea unei ceremonii simbolice după oficierea legală, în care prieteni apropiați sau actori pot îndeplini rolul de ofițeri improvizați. Astfel de ceremonii sunt inspirate din cultura occidentală și oferă mirilor flexibilitatea de a-și personaliza momentul unic al căsătoriei.

„M-am dus la ei, am aflat întreaga poveste, am aflat detalii, am scris un speech, am scris despre cum s-au cunoscut, ce văd fiecare în celălalt. Ei și-au pregătit jurăminte, frumos, și le-au spus. A fost exact ca o ceremonie pe care o vezi într-un film la Hollywood.

Practic, ești un MC la ceremonie. Trebuie să le spui invitaților cum să se așeze, când spui jurămintele, acum poți săruta mirele/mireasa”, a explicat Dan Rădulescu, MC, pentru ProTV.